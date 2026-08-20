Portugal förbjuder slöja

Landet Portugal förbjuder

slöjor som täcker ansiktet.

Det blir förbjudet att

ha sådana slöjor

ute på gator och torg.

– Det är viktigt

att visa ansiktet.

Det är en del av

att vara människa.

Och det är viktigt när du

möter andra människor.

Det säger Portugals

president Antonio José Seguro.

Den nya lagen förbjuder

bland annat burka.

Det är en sorts slöja

som täcker både

ansikte och hår.

En del muslimska kvinnor

använder en sådan slöja.

Lagen har stöd av Portugals

regering som har

politik till höger.

Även andra partier

till höger säger ja till lagen.

Men lagen får också kritik.

Den hotar kvinnors rättigheter.

Många kvinnor får inte själva

bestämma vad de ska ha på sig.

Det säger kritiker.

Den som inte följer lagen

kan straffas med böter

på mellan 1 700 kronor

och 35 tusen kronor.

8 SIDOR/TT