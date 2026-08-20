Världen

  • Spain Iraq War Anniversary

    En kvinna med slöjan burka. Foto: Carmelo Esteban/AP/TT

  • Portugal Presidential election

    Portugals president Antonio Jose Seguro.

Portugal förbjuder slöja

Landet Portugal förbjuder
slöjor som täcker ansiktet.
Det blir förbjudet att
ha sådana slöjor
ute på gator och torg.

– Det är viktigt
att visa ansiktet.
Det är en del av
att vara människa.
Och det är viktigt när du
möter andra människor.

Det säger Portugals
president Antonio José Seguro.

Den nya lagen förbjuder
bland annat burka.
Det är en sorts slöja
som täcker både
ansikte och hår.

En del muslimska kvinnor
använder en sådan slöja.

Lagen har stöd av Portugals
regering som har
politik till höger.
Även andra partier
till höger säger ja till lagen.

Men lagen får också kritik.
Den hotar kvinnors rättigheter.
Många kvinnor får inte själva
bestämma vad de ska ha på sig.
Det säger kritiker.

Den som inte följer lagen
kan straffas med böter
på mellan 1 700 kronor
och 35 tusen kronor.

8 SIDOR/TT

20 augusti 2026

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6 kommentarer
  1. Luisa skriver:
    20 augusti, 2026 kl. 09:46

    Alltså jag är emot burka men vad kan sådant förbud vara till nytta? Om man förbjuder det så vad-om man förbjuder det inte så vad???

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  2. Ali skriver:
    20 augusti, 2026 kl. 09:51

    bra att förbjuda, mycket bra beslut.

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  3. Juno skriver:
    20 augusti, 2026 kl. 10:25

    Jätte bra – om de muslimerna vill bära en slöja skulle de flytta till Afghanistan, i Europa har kvinnorna samma rättigheter som män. De måste akzeptera det.

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  4. parvaneh skriver:
    20 augusti, 2026 kl. 10:32

    jag tycker som Juno

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  5. Ahmed A skriver:
    20 augusti, 2026 kl. 11:03

    Bra att någon bryr sig om dessa kvinnor, slöja är medeltiden. Man ska ta seden ditt man kommer,håller med juno till 100 procent.

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  6. ... skriver:
    20 augusti, 2026 kl. 13:54

    Man vet inte vem som helst kan gömma sig under burkan.,mycket skrämmande klädsel.

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