  • APTOPIX Portugal Funicular Derails

    Brandmän arbetar efter olyckan i Lissabon i Portugal. Foto: AP/TT

  • Portugal Streetcar Derailed

    Olyckan hände i en brant backe i Lissabon. Foto: AP/TT

Spårvagn kraschade i Portugal

I onsdags kraschade
en spårvagn i staden
Lissabon i Portugal.
Minst 17 personer dog.
Ungefär 20 är skadade.

Spårvagnen är mycket
känd i Portugal.
Många turister brukar
åka med den.
Den kör uppför en brant
backe i Lissabon.

Men i onsdags kväll
blev något fel.
En vagn började
rulla bakåt i hög fart.
Den spårade ur
och kraschade in i ett hus.

Brandmännen tror
att en kabel som drar vagnen
har gått av.

Poliser och brandmän
arbetade hela natten
med att ta hand om döda
och skadade personer.

På grund av olyckan
är det sorg i hela
Portugal på torsdagen.
Det har Portugals
regering bestämt.
I Lissabon är det
sorg i tre dagar.

8 SIDOR/TT

4 september 2025

  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    4 september, 2025 kl. 09:52

    Det är jättesorgligt!!! Det är chockerande att så många dog…naturligtvis att om en person dog så gråter jag ändå men det är faktisk chock…vad synd…jag beklagar sorgen!!!😭😢❤😔

  2. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    4 september, 2025 kl. 09:54

    Moment -minst? Om fler dö så det blir ännu värre…det är ledsen nyhet faktisk…mitt dag börjar dåligt med hemska nyheterna…

  3. Sofia skriver:
    4 september, 2025 kl. 10:00

    Tragiskt. RIP.

