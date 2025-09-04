Spårvagn kraschade i Portugal

I onsdags kraschade

en spårvagn i staden

Lissabon i Portugal.

Minst 17 personer dog.

Ungefär 20 är skadade.

Spårvagnen är mycket

känd i Portugal.

Många turister brukar

åka med den.

Den kör uppför en brant

backe i Lissabon.

Men i onsdags kväll

blev något fel.

En vagn började

rulla bakåt i hög fart.

Den spårade ur

och kraschade in i ett hus.

Brandmännen tror

att en kabel som drar vagnen

har gått av.

Poliser och brandmän

arbetade hela natten

med att ta hand om döda

och skadade personer.

På grund av olyckan

är det sorg i hela

Portugal på torsdagen.

Det har Portugals

regering bestämt.

I Lissabon är det

sorg i tre dagar.

8 SIDOR/TT