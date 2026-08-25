Slut på mat i Sydsudan

Det fortsätter vara

stor kris för människor

i landet Sydsudan i Afrika.

Landet är mycket fattigt.

Grupper med soldater

strider mot varandra.

Miljoner människor är på flykt.

Nu hotas de av svält.

Över 2,2 miljoner barn

i Sydsudan väger redan för lite.

Nu är maten till människorna

på flykt snart slut.

Det beror på att världens länder

skickar mindre hjälp.

Det säger Tomson Phiri.

Han jobbar i Sydsudan

för Förenta Nationerna, FN.

Nu tvingas han och hans kollegor

att välja mellan de

som är hungriga

och de som svälter.

Tomson Phiri säger att landet

behöver hjälp genast.

Annars kommer många

att dö av svält.

För två år sedan spreds

sjukdomen kolera i Sydsudan.

Många som jobbar med hjälp i landet

är nu oroliga för sjukdomen ebola.

Den sprider sig

i landet Kongo-Kinshasa.

Sydsudan ligger nära Kongo-Kinshasa.

– Men människorna

i Sydsudan bryr sig inte.

De har andra problem

att hantera, säger Tomson Phiri.

8 SIDOR/TT