Världen

De står tillsammans.

Flyktingar från kriget i Sydsudan. Nu finns snart ingen mat kvar till dem, säger FN. Foto: Florence Miettaux/AP/TT

Slut på mat i Sydsudan

Det fortsätter vara
stor kris för människor
i landet Sydsudan i Afrika.

Landet är mycket fattigt.
Grupper med soldater
strider mot varandra.

Miljoner människor är på flykt.
Nu hotas de av svält.
Över 2,2 miljoner barn
i Sydsudan väger redan för lite.

Nu är maten till människorna
på flykt snart slut.
Det beror på att världens länder
skickar mindre hjälp.
Det säger Tomson Phiri.
Han jobbar i Sydsudan
för Förenta Nationerna, FN.

Nu tvingas han och hans kollegor
att välja mellan de
som är hungriga
och de som svälter.
Tomson Phiri säger att landet
behöver hjälp genast.
Annars kommer många
att dö av svält.

För två år sedan spreds
sjukdomen kolera i Sydsudan.
Många som jobbar  med hjälp i landet
är nu oroliga för sjukdomen ebola.
Den sprider sig
i landet Kongo-Kinshasa.
Sydsudan ligger nära Kongo-Kinshasa.

– Men människorna
i Sydsudan bryr sig inte.
De har andra problem
att hantera, säger Tomson Phiri.

8 SIDOR/TT

Sydsudan

  • Sydsudan i Afrika
    är världens nyaste land.
  • Det blev ett eget land år 2011.
  • Där bor ungefär tolv miljoner människor.
  • Tidigare hette landet Sudan.
    Landet delades i en nordlig och sydlig del.
  • Det hade länge varit krig mot norra Sudan.
  • Många hoppades att landet skulle bli säkrare
    efter delningen av landet.
    Men så har det inte blivit.
    Det är fortfarande mycket
    våld och krig i landet.
Ett barn har en dunk på huvudet. Andra barn tittar på. Det finns tält och enkla hus i bakgrunden. Barn hämtar vatten. De bor i ett läger för folk på flykt i Sydsudan. Foto: AP/TT

25 augusti 2026

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2 kommentarer
  1. Pe skriver:
    25 augusti, 2026 kl. 10:26

    Varför blev det krig mellan södra och norra Sudan?

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  2. harry bahlz skriver:
    25 augusti, 2026 kl. 10:30

    syd sudan ville ha fri het det var ett inbördes krig

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