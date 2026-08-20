Världen
Christine Lagarde från Europeiska centralbanken visar förslagen på nya sedlar. Foto: Michael Probst/AP/TT
Så här kan en sedel för euro se ut. Det är ett förslag. Foto: Michael Probst/AP/TT
Tyck till om nya sedlar
Det ska komma nya sedlar
för pengarna euro.
Det har Europeiska centralbanken, ECB,
bestämt.
Det är viktigt att det går
att fortsätta att betala
med sedlar och mynt,
säger banken.
ECB låter alla som vill
tycka till om hur
sedlarna ska se ut.
Du kan se bilder
på de nya sedlarna
på en särskild sida.
Det finns tio olika förslag.
På en del sedlar
är det bilder av personer
som varit viktiga för kultur.
Det är till exempel
sångerskan Maria Callas,
kompositören Beethoven
och forskaren Marie Curie.
Andra förslag har bilder
av fåglar och EUs viktiga hus.
Du kan säga vilka förslag
du tycker är bra eller dåliga.
I slutet av året
ska banken bestämma
hur sedlarna ska se ut.
De lovar att lyssna
på vad folk tycker.
Du röstar anonymt.
Ingen vet vem du är
och vad du har röstat på.
Du kan rösta till och med
den 21 september.
Det tar många år
innan de nya sedlarna
börjar användas.
21 länder i EU
använder euro.
Sverige använder inte euro.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
20 augusti 2026