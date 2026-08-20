Tyck till om nya sedlar

Det ska komma nya sedlar

för pengarna euro.

Det har Europeiska centralbanken, ECB,

bestämt.

Det är viktigt att det går

att fortsätta att betala

med sedlar och mynt,

säger banken.

ECB låter alla som vill

tycka till om hur

sedlarna ska se ut.

Du kan se bilder

på de nya sedlarna

på en särskild sida.

Det finns tio olika förslag.

På en del sedlar

är det bilder av personer

som varit viktiga för kultur.

Det är till exempel

sångerskan Maria Callas,

kompositören Beethoven

och forskaren Marie Curie.

Andra förslag har bilder

av fåglar och EUs viktiga hus.

Du kan säga vilka förslag

du tycker är bra eller dåliga.

I slutet av året

ska banken bestämma

hur sedlarna ska se ut.

De lovar att lyssna

på vad folk tycker.

Du röstar anonymt.

Ingen vet vem du är

och vad du har röstat på.

Du kan rösta till och med

den 21 september.

Det tar många år

innan de nya sedlarna

börjar användas.

21 länder i EU

använder euro.

Sverige använder inte euro.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

Rösta på sedlarna