Världen

Stora bränder lyser upp himlen bakom husfasader på långt håll.

Bild från striderna i Jemen för några veckor sedan. Foto: Abdulnasser Alseddik/AP/TT

Attacker i Saudiarabien

Gruppen Huthi i landet Jemen
har attackerat Saudiarabien.
Över 70 människor har
blivit skadade i attackerna.

Gruppen Huthi säger att de
attackerat platser för flygplan
och platser där
ett företag för olja finns.
Företaget heter Aramco.

Attackerna beror på
kriget i Jemen.
Gruppen Huthi strider
mot regeringen i Jemen.
Regeringen har stöd
av Saudiarabien.

Gruppen Huhti har stöd
av landet Iran.

De senaste dagarna
har det varit stora strider
mellan regeringens soldater
och gruppen Huthi i Jemen.

Fler än 300 människor
har dödats i striderna.

8 SIDOR/TT

8 september 2026

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10 kommentarer
  1. Vinne skriver:
    8 september, 2026 kl. 11:28

    Ett nytt krig I Mellanöstern?????

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      8 september, 2026 kl. 11:30

      Hej Vinne!

      Nej, det har varit krig i Jemen sedan år 2015.

      Hälsningar från 8 Sidor

  2. Vinne skriver:
    8 september, 2026 kl. 11:28

    Var inte det Huthi som attackerade och krigade Israel oxå? 8 sidor

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      8 september, 2026 kl. 11:31

      Hej!

      Ja, Huthi har gjort attacker mot Israel.
      Huthi får stöd av Iran.

      Hälsningar från 8 Sidor

  3. Vinne skriver:
    8 september, 2026 kl. 12:01

    8 sidor, jag menade om det är nytt krig mellan Jemen och Saudiarabien?

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      8 september, 2026 kl. 12:53

      Hej!

      Nej, det kan man inte säga riktigt.
      Saudiarabien har varit inblandat i kriget länge.
      De stöttar Jemens regering i kriget.

      Hälsningar från 8 Sidor

  4. ...💩💩💩💩 skriver:
    8 september, 2026 kl. 14:35

    Onda människor som gör såhär.

    Svara
  5. Vinne skriver:
    8 september, 2026 kl. 15:46

    Jag har aldrig hört att Saudiarabien & Jemen kriga mot varandra innan, vilka andra krig finns det I Mellanöstern förutom de krig med Israel, Palestina, Iran, Libanon, Syrien & småländerna som blivit attackerade av Iran krigen? Andra krig än dem o Jemen & Saudiarabien kriget?

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      8 september, 2026 kl. 16:03

      Hej Vinne!

      Tack för din fråga.
      Vi ska försöka svara på den.

      • USA och Israel krigar mot Iran.

      • Israel krigar mot
      gruppen Hamas i Gaza.

      • Israel krigar mot gruppen
      Hizbollah i Libanon.
      Iran stöttar Hizbollah.

      • I Jemen är det
      ett inbördeskrig mellan
      regeringen och gruppen Huthi.
      Saudiarabien stöttar
      regeringen i Jemen.
      Iran stöttar Huthi.

      Flera andra länder
      i Mellanöstern blir också
      påverkade av de här krigen.

      Hälsningar från 8 Sidor

  6. . skriver:
    8 september, 2026 kl. 18:27

    Jaha…?!

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