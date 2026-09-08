Attacker i Saudiarabien

Gruppen Huthi i landet Jemen

har attackerat Saudiarabien.

Över 70 människor har

blivit skadade i attackerna.

Gruppen Huthi säger att de

attackerat platser för flygplan

och platser där

ett företag för olja finns.

Företaget heter Aramco.

Attackerna beror på

kriget i Jemen.

Gruppen Huthi strider

mot regeringen i Jemen.

Regeringen har stöd

av Saudiarabien.

Gruppen Huhti har stöd

av landet Iran.

De senaste dagarna

har det varit stora strider

mellan regeringens soldater

och gruppen Huthi i Jemen.

Fler än 300 människor

har dödats i striderna.

8 SIDOR/TT