Världen
Bild från striderna i Jemen för några veckor sedan. Foto: Abdulnasser Alseddik/AP/TT
Attacker i Saudiarabien
Gruppen Huthi i landet Jemen
har attackerat Saudiarabien.
Över 70 människor har
blivit skadade i attackerna.
Gruppen Huthi säger att de
attackerat platser för flygplan
och platser där
ett företag för olja finns.
Företaget heter Aramco.
Attackerna beror på
kriget i Jemen.
Gruppen Huthi strider
mot regeringen i Jemen.
Regeringen har stöd
av Saudiarabien.
Gruppen Huhti har stöd
av landet Iran.
De senaste dagarna
har det varit stora strider
mellan regeringens soldater
och gruppen Huthi i Jemen.
Fler än 300 människor
har dödats i striderna.
8 SIDOR/TT
8 september 2026
Ett nytt krig I Mellanöstern?????
Hej Vinne!
Nej, det har varit krig i Jemen sedan år 2015.
Hälsningar från 8 Sidor
Var inte det Huthi som attackerade och krigade Israel oxå? 8 sidor
Hej!
Ja, Huthi har gjort attacker mot Israel.
Huthi får stöd av Iran.
Hälsningar från 8 Sidor
8 sidor, jag menade om det är nytt krig mellan Jemen och Saudiarabien?
Hej!
Nej, det kan man inte säga riktigt.
Saudiarabien har varit inblandat i kriget länge.
De stöttar Jemens regering i kriget.
Hälsningar från 8 Sidor
Onda människor som gör såhär.
Jag har aldrig hört att Saudiarabien & Jemen kriga mot varandra innan, vilka andra krig finns det I Mellanöstern förutom de krig med Israel, Palestina, Iran, Libanon, Syrien & småländerna som blivit attackerade av Iran krigen? Andra krig än dem o Jemen & Saudiarabien kriget?
Hej Vinne!
Tack för din fråga.
Vi ska försöka svara på den.
• USA och Israel krigar mot Iran.
• Israel krigar mot
gruppen Hamas i Gaza.
• Israel krigar mot gruppen
Hizbollah i Libanon.
Iran stöttar Hizbollah.
• I Jemen är det
ett inbördeskrig mellan
regeringen och gruppen Huthi.
Saudiarabien stöttar
regeringen i Jemen.
Iran stöttar Huthi.
Flera andra länder
i Mellanöstern blir också
påverkade av de här krigen.
Hälsningar från 8 Sidor
Jaha…?!