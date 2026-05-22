Kultur

Flera män sitter på träbänkar i en bastu, ett bastuaggregat syns på mitten mot ett fönster. Männen är svettiga och har handdukar runt höfterna.

Människor som badar bastu. Foto: TT

Bastu är med på lista

Att bada bastu,
stöpa ljus
och fira högtiden newroz.

Alla tre finns nu på en lista
över saker många gör i Sverige
och som ska skyddas.
De är traditioner.

Det är Förenta Nationernas, FNs, lista.
Listan ska hjälpa så att
traditionerna finns kvar
i framtiden.

I Sverige jobbar myndigheten
Institutet för språk och folkminnen
med listan.

Vanliga människor
har skickat in förslag.
Tio traditioner kommer med
på listan i år.

Nu finns över hundra
traditioner på listan i Sverige.

Det är till exempel högtider,
hantverk, mat och musik.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

Tio nya traditioner på listan

Fler traditioner som kommer
med på Förenta Nationernas lista
över viktiga saker vi gör

  • Att bada bastu
  • Att stöpa ljus
  • Att sjunga för våren vid valborg
  • Att fira ljuset
    i den indiska högtiden diwali
  • Att fira det persiska nyåret
    i högtiden newroz
  • Att göra hantverk med halm
  • Att göra kol i en mila
  • Att berätta roliga historier
    om gubben Bellman
  • Att göra tegel
  • Att dansa dansen Bodapolska.
En kör står i gräset och sjunger. Ledaren står framför. Bakom syns en eld. Kören sjunger vid firandet av valborg utanför Vingåker. Det här var år 2019. Foto: TT

22 maj 2026

  1. jag tittar på kamran skriver:
    22 maj, 2026 kl. 10:08

    Bastu bröder💔v2

  2. Bebi Peggy skriver:
    22 maj, 2026 kl. 10:39

    Dans kring julgran och midsommarstång är för mig typiska seder och bruk inSverige.

  3. M/ Hej skriver:
    22 maj, 2026 kl. 10:48

    Vi ska Bara bada bastu.😎.

  4. M sa hej skriver:
    22 maj, 2026 kl. 10:52

    BASTU BRÖDER

  5. Tosse skriver:
    22 maj, 2026 kl. 10:54

    Varför är det så varmt i en bastu kan det inte vara kalt

  6. essoT skriver:
    22 maj, 2026 kl. 10:57

    Varför är det så kallt i en bastu kan det inte vara varmt

  7. Hanna skriver:
    22 maj, 2026 kl. 16:26

    På Valborg är vi i min sommarstuga och gör sommar fint.

