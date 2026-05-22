Bastu är med på lista

Att bada bastu,

stöpa ljus

och fira högtiden newroz.

Alla tre finns nu på en lista

över saker många gör i Sverige

och som ska skyddas.

De är traditioner.

Det är Förenta Nationernas, FNs, lista.

Listan ska hjälpa så att

traditionerna finns kvar

i framtiden.

I Sverige jobbar myndigheten

Institutet för språk och folkminnen

med listan.

Vanliga människor

har skickat in förslag.

Tio traditioner kommer med

på listan i år.

Nu finns över hundra

traditioner på listan i Sverige.

Det är till exempel högtider,

hantverk, mat och musik.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

Har du en tradition

som är viktig för dig?

Skriv gärna en kommentar.