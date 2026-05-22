Kultur
Människor som badar bastu. Foto: TT
Bastu är med på lista
Att bada bastu,
stöpa ljus
och fira högtiden newroz.
Alla tre finns nu på en lista
över saker många gör i Sverige
och som ska skyddas.
De är traditioner.
Det är Förenta Nationernas, FNs, lista.
Listan ska hjälpa så att
traditionerna finns kvar
i framtiden.
I Sverige jobbar myndigheten
Institutet för språk och folkminnen
med listan.
Vanliga människor
har skickat in förslag.
Tio traditioner kommer med
på listan i år.
Nu finns över hundra
traditioner på listan i Sverige.
Det är till exempel högtider,
hantverk, mat och musik.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
Tio nya traditioner på listan
Fler traditioner som kommer
med på Förenta Nationernas lista
över viktiga saker vi gör
- Att bada bastu
- Att stöpa ljus
- Att sjunga för våren vid valborg
- Att fira ljuset
i den indiska högtiden diwali
- Att fira det persiska nyåret
i högtiden newroz
- Att göra hantverk med halm
- Att göra kol i en mila
- Att berätta roliga historier
om gubben Bellman
- Att göra tegel
- Att dansa dansen Bodapolska.
22 maj 2026
Bastu bröder💔v2
Dans kring julgran och midsommarstång är för mig typiska seder och bruk inSverige.
Vi ska Bara bada bastu.😎.
BASTU BRÖDER
Varför är det så varmt i en bastu kan det inte vara kalt
Varför är det så kallt i en bastu kan det inte vara varmt
På Valborg är vi i min sommarstuga och gör sommar fint.