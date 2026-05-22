USA kan hjälpa Kuba

USA säger att de

ska hjälpa landet Kuba.

Kuba har stor brist

på energi och pengar.

USAs minister Marco Rubio

berättar om hjälpen.

Hjälpen är värd

ungefär en miljard kronor.

Han tror att Kuba

kommer att säga ja

till hjälpen.

Sedan början av året

har USA stoppat all olja

till Kuba.

Krisen på Kuba har blivit

värre och värre.

USA och de som styr i Kuba

har länge varit fiender.

USA vill ändra politiken i Kuba.

Partiet som styr Kuba

har politiken kommunism.

Staten har mycket makt.

Människor är rädda

att USA ska attackera Kuba.

Men USAs ledare säger

att det inte blir så.

– Jag tror inte att det behövs,

säger USAs ledare Donald Trump.

USA vill att människor i Kuba

ska kräva nya ledare.

8 SIDOR/TT