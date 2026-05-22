Världen
Människor står i en kö för att köpa bränsle. Men Kuba har slut på bränsle, säger regeringen. Bilden är från januari i år. Foto: Ramon Espinosa/AP/TT
USA kan hjälpa Kuba
USA säger att de
ska hjälpa landet Kuba.
Kuba har stor brist
på energi och pengar.
USAs minister Marco Rubio
berättar om hjälpen.
Hjälpen är värd
ungefär en miljard kronor.
Han tror att Kuba
kommer att säga ja
till hjälpen.
Sedan början av året
har USA stoppat all olja
till Kuba.
Krisen på Kuba har blivit
värre och värre.
USA och de som styr i Kuba
har länge varit fiender.
USA vill ändra politiken i Kuba.
Partiet som styr Kuba
har politiken kommunism.
Staten har mycket makt.
Människor är rädda
att USA ska attackera Kuba.
Men USAs ledare säger
att det inte blir så.
– Jag tror inte att det behövs,
säger USAs ledare Donald Trump.
USA vill att människor i Kuba
ska kräva nya ledare.
8 SIDOR/TT
Kuba
- Kuba är både ett land
och en ö.
- Kuba ligger i Karibiska havet
söder om USA.
- Kuba är inte en demokrati.
- Landet har inga fria val.
- Bara ett parti är tillåtet.
- Partiet heter
Kubas kommunistparti, PCC.
Politiken är långt till vänster.
- Partiet startades på 1960-talet
av landets tidigare ledare
Fidel Castro.
22 maj 2026