Pojke döms för planer på mord

En 17-årig pojke blir straffad

för att ha planerat ett mord.

Han tänkte mörda

forskaren Arvin Khoshnood.

Khoshnood är svensk medborgare.

Han är expert på Iran.

Khoshnood är kritisk

till dem som styr i Iran.

I september förra året

åkte pojken till en adress i Malmö.

Arvin Khoshnood bodde där

med sin familj.

Pojken hade med sig en kniv.

Men det var Khoshnoods fru

som öppnade dörren.

Arvin Khoshnood lyckades

snabbt larma poliserna.

Poliserna tog fast pojken

ungefär en vecka senare.

Arvin Khoshnood lever i dag

på en hemlig plats.

Khoshnood tror att Irans ledare

hade beställt mordet på honom.

En svensk brottsling

kan ha samarbetat med Iran

för att beställa mordet på Khoshnood.

Det säger SVT.

Pojken blir straffad

med vård på ett hem för unga.

Han blir inlåst där i över tre år.

– Domen betyder mycket för mig

och min familj.

Men så länge Irans ledare

har makt kommer den här typen

av terror att fortsätta,

säger Arvin Khoshnood.

