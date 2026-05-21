Sveriges bok med lagar. Foto: Johan Nilsson/TT
Pojke döms för planer på mord
En 17-årig pojke blir straffad
för att ha planerat ett mord.
Han tänkte mörda
forskaren Arvin Khoshnood.
Khoshnood är svensk medborgare.
Han är expert på Iran.
Khoshnood är kritisk
till dem som styr i Iran.
I september förra året
åkte pojken till en adress i Malmö.
Arvin Khoshnood bodde där
med sin familj.
Pojken hade med sig en kniv.
Men det var Khoshnoods fru
som öppnade dörren.
Arvin Khoshnood lyckades
snabbt larma poliserna.
Poliserna tog fast pojken
ungefär en vecka senare.
Arvin Khoshnood lever i dag
på en hemlig plats.
Khoshnood tror att Irans ledare
hade beställt mordet på honom.
En svensk brottsling
kan ha samarbetat med Iran
för att beställa mordet på Khoshnood.
Det säger SVT.
Pojken blir straffad
med vård på ett hem för unga.
Han blir inlåst där i över tre år.
– Domen betyder mycket för mig
och min familj.
Men så länge Irans ledare
har makt kommer den här typen
av terror att fortsätta,
säger Arvin Khoshnood.
8 SIDOR/TT
Pojken får vård på hem för unga
- Den 17-åriga pojken
blir nu straffad
med vård på ett hem för unga.
Han blir inlåst där i över tre år.
- Pojken blir också straffad
för att ha försökt mörda
en annan man i Uddevalla
några dagar senare.
- Tre andra pojkar
har samtidigt fått straff
för att ha hjälpt 17-åringen.
21 maj 2026
man blir ledsen av att läsa detta. vad är det som händer i Sverige just nu??detta är hemskt att oskyldiga människor ska lida. bra att jan åkte fast.
Synd😭🙂