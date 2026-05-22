Mynt som ligger på en grön duk.

Den stora skatten med mynt. Foto: Richard Grönwall/Riksantikvarieämbetet/TT

Par hittade gammal skatt

Två personer hittade
en gammal skatt med mynt.
Det var ett par som grävde
vid sin sommarstuga.
Det hände i Stockholm förra året.

I skatten fanns
ungefär 24 tusen mynt av silver.
Det kan vara den största
skatten med mynt
som hittats i Sverige.

Skatten var från 1100-talet.

Paret lämnade skatten
till experter på länsstyrelsen.
Det ska du göra
om du hittar gamla saker.
Det säger lagen.

Men paret som hittade
skatten får nu en belöning.
De får fyra miljoner kronor.
Myndigheten
Riksantikvarieämbetet
betalar pengarna.

Staten äger gamla mynt
från tiden före år 1850.
Därför får paret
pengar för skatten.

Skatten kommer att visas
på ett eller flera museer.

8 SIDOR/TT

22 maj 2026

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. Leon😄 skriver:
    22 maj, 2026 kl. 11:32

    Coolt🪙🪙

  2. V skriver:
    22 maj, 2026 kl. 12:18

    Jag tror att det finns många skatter överallt från forntida. Roligt att det hittats.

  3. DUMB skriver:
    22 maj, 2026 kl. 13:07

    coolt😎

