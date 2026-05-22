Par hittade gammal skatt

Två personer hittade

en gammal skatt med mynt.

Det var ett par som grävde

vid sin sommarstuga.

Det hände i Stockholm förra året.

I skatten fanns

ungefär 24 tusen mynt av silver.

Det kan vara den största

skatten med mynt

som hittats i Sverige.

Skatten var från 1100-talet.

Paret lämnade skatten

till experter på länsstyrelsen.

Det ska du göra

om du hittar gamla saker.

Det säger lagen.

Men paret som hittade

skatten får nu en belöning.

De får fyra miljoner kronor.

Myndigheten

Riksantikvarieämbetet

betalar pengarna.

Staten äger gamla mynt

från tiden före år 1850.

Därför får paret

pengar för skatten.

Skatten kommer att visas

på ett eller flera museer.

8 SIDOR/TT