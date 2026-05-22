Världen

Bilden är ett porträtt.

Ukrainas ledare Volodymyr Zelenskyj. Foto: Vadim Ghirda/AP/TT

Ryska soldater döda i attack

Kriget i Ukraina fortsätter.
Nyligen attackerade Ukraina
ett viktigt kontor
för ryska militärer.

Det hände i området Cherson.
Det är ett område
som Ryssland tagit
från Ukraina.

Ungefär hundra ryska
soldater dog eller
blev skadade i attacken.
Det säger Ukrainas
ledare Volodymyr Zelenskyj.

– Ryssland måste förstå
att de behöver sluta
sitt krig mot oss.

Det skriver Zelenskyj
på sin sida på internet.

I torsdags attackerade
Ukraina en fabrik för olja i Ryssland.
Det hände i staden Samara.
Det skriver den ukrainska
tidningen Kyiv Independent.

Ukraina bombar fabriker
för att Ryssland inte
ska tjäna pengar på olja.
Ryssland behöver pengar
för att kriga mot Ukraina.

Ryssland attackerar Ukraina
från luften varje dag.
I torsdags dog en person
och sex blev skadade
i olika attacker.
Det säger Ukrainas
räddningstjänst.

Ryssland startade
kriget mot Ukraina
i februari år 2022.

8 SIDOR/TT

22 maj 2026

  1. Jag skriver:
    22 maj, 2026 kl. 10:41

    När kommer det att hållas val i Ukraina?
    Kommer nästa president att förhandla med Ryssland om ett slut på kriget?
    Är det lösaMt för Zelenskyj och EU att tillverka vapen och drönare för att upprätthålla sina trasiga ekonomier?🤔💸

