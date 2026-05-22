Ryska soldater döda i attack

Kriget i Ukraina fortsätter.

Nyligen attackerade Ukraina

ett viktigt kontor

för ryska militärer.

Det hände i området Cherson.

Det är ett område

som Ryssland tagit

från Ukraina.

Ungefär hundra ryska

soldater dog eller

blev skadade i attacken.

Det säger Ukrainas

ledare Volodymyr Zelenskyj.

– Ryssland måste förstå

att de behöver sluta

sitt krig mot oss.

Det skriver Zelenskyj

på sin sida på internet.

I torsdags attackerade

Ukraina en fabrik för olja i Ryssland.

Det hände i staden Samara.

Det skriver den ukrainska

tidningen Kyiv Independent.

Ukraina bombar fabriker

för att Ryssland inte

ska tjäna pengar på olja.

Ryssland behöver pengar

för att kriga mot Ukraina.

Ryssland attackerar Ukraina

från luften varje dag.

I torsdags dog en person

och sex blev skadade

i olika attacker.

Det säger Ukrainas

räddningstjänst.

Ryssland startade

kriget mot Ukraina

i februari år 2022.

8 SIDOR/TT