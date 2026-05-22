Kultur

Hon står på en scen med en mask för ansiktet.

Felicia sjöng i Eurovision. Foto: Martin Meissner/AP/TT

Färre såg Eurovision

Förra veckan var det
tävlingen Eurovision.

Artisten Dara
från landet Bulgarien
vann tävlingen med sin låt
Bangaranga.

Israel blev tvåa
och Rumänien blev trea.

Artisten Felicia från Sverige
kom på plats tjugo
med sin låt My system.

Men Eurovision
var inte lika populärt
som det brukar vara i Sverige.

Förra året var det 2,6 miljoner
människor i Sverige
som såg tävlingen på tv.
I år var det bara 1,9 miljoner.
Det är stor skillnad.

Det var också flera länder
som inte var med i tävlingen i år.
Det var Irland, Spanien, Slovenien,
Nederländerna och Island.

Länderna protesterade mot
att Israel fick vara med i tävlingen.
De tycker det är fel
på grund av Israels krig
i det palestinska området Gaza.

8 SIDOR/TT

Mycket kritik mot Israel

22 maj 2026

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. Bastu skriver:
    22 maj, 2026 kl. 11:06

    Det kanske var för att KAJ van mello föra året och att alla gilla dem 😎

    Svara
  2. Anonymt skriver:
    22 maj, 2026 kl. 12:27

    Hon skulle komma bättre än 20 🙂

    Svara
  3. l´´ u k skriver:
    22 maj, 2026 kl. 12:59

    jag hatar uorovision 😷😷😷😷😷😷

    Svara
  4. Laila skriver:
    22 maj, 2026 kl. 14:55

    varför hatar du Eurovision Song Contest why?

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar