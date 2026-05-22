Kultur
Felicia sjöng i Eurovision. Foto: Martin Meissner/AP/TT
Färre såg Eurovision
Förra veckan var det
tävlingen Eurovision.
Artisten Dara
från landet Bulgarien
vann tävlingen med sin låt
Bangaranga.
Israel blev tvåa
och Rumänien blev trea.
Artisten Felicia från Sverige
kom på plats tjugo
med sin låt My system.
Men Eurovision
var inte lika populärt
som det brukar vara i Sverige.
Förra året var det 2,6 miljoner
människor i Sverige
som såg tävlingen på tv.
I år var det bara 1,9 miljoner.
Det är stor skillnad.
Det var också flera länder
som inte var med i tävlingen i år.
Det var Irland, Spanien, Slovenien,
Nederländerna och Island.
Länderna protesterade mot
att Israel fick vara med i tävlingen.
De tycker det är fel
på grund av Israels krig
i det palestinska området Gaza.
8 SIDOR/TT
22 maj 2026
Det kanske var för att KAJ van mello föra året och att alla gilla dem 😎
Hon skulle komma bättre än 20 🙂
jag hatar uorovision 😷😷😷😷😷😷
varför hatar du Eurovision Song Contest why?