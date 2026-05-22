Färre såg Eurovision

Förra veckan var det

tävlingen Eurovision.

Artisten Dara

från landet Bulgarien

vann tävlingen med sin låt

Bangaranga.

Israel blev tvåa

och Rumänien blev trea.

Artisten Felicia från Sverige

kom på plats tjugo

med sin låt My system.

Men Eurovision

var inte lika populärt

som det brukar vara i Sverige.

Förra året var det 2,6 miljoner

människor i Sverige

som såg tävlingen på tv.

I år var det bara 1,9 miljoner.

Det är stor skillnad.

Det var också flera länder

som inte var med i tävlingen i år.

Det var Irland, Spanien, Slovenien,

Nederländerna och Island.

Länderna protesterade mot

att Israel fick vara med i tävlingen.

De tycker det är fel

på grund av Israels krig

i det palestinska området Gaza.

8 SIDOR/TT

Mycket kritik mot Israel