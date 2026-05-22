Gråsuggan är viktig

Det lilla djuret gråsugga

är årets kryp i trädgården.

Det har organisationen

Rikare trädgård bestämt.

De jobbar med att

lära folk hur de

kan ta hand om sina trädgårdar.

Små kryp är viktiga djur

som hjälper trädgårdar.

Gråsuggan äter döda blad.

Det gör jorden bättre.

Den får mer näring

Då trivs växter.

– Ju fler gråsuggor

du har i din trädgård

desto bättre jord har du.

Det säger Erik Hansson

från Rikare trädgård.

Du kan hjälpa gråsuggan

att trivas genom att

lägga ut stenar.

Gråsuggan vill gärna vara

under dem.

En del tycker gråsuggan

ser otäck ut.

Men det är inget farligt djur.

Tvestjärt, guldstekel

och nässelfjäril

är några djur som har blivit

årets kryp tidigare år.

8 SIDOR/TT