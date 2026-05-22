Ett litet djur som kryper med många ben.

En gråsugga av sorten källargråsugga. Den är ungefär två centimeter i verkligheten. Foto: Erik Hansson/Rikare trädgård

Gråsuggan är viktig

Det lilla djuret gråsugga
är årets kryp i trädgården.

Det har organisationen
Rikare trädgård bestämt.
De jobbar med att
lära folk hur de
kan ta hand om sina trädgårdar.
Små kryp är viktiga djur
som hjälper trädgårdar.

Gråsuggan äter döda blad.
Det gör jorden bättre.
Den får mer näring
Då trivs växter.

– Ju fler gråsuggor
du har i din trädgård
desto bättre jord har du.

Det säger Erik Hansson
från Rikare trädgård.

Du kan hjälpa gråsuggan
att trivas genom att
lägga ut stenar.
Gråsuggan vill gärna vara
under dem.

En del tycker gråsuggan
ser otäck ut.
Men det är inget farligt djur.

Tvestjärt, guldstekel
och nässelfjäril
är några djur som har blivit
årets kryp tidigare år.

8 SIDOR/TT

Gråsugga

  • Gråsuggan är ett litet kräftdjur.
  • Kräftor brukar leva i vatten.
    Men gråsuggan lever nu
    på både land och i vatten.
  • Gråsuggor har funnits på jorden
    i flera hundra miljoner år.
  • Det finns många olika sorters gråsuggor.
    Källargråsuggan är en av de vanligaste.
    Den är ungefär två centimeter lång.

22 maj 2026

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. Okej :) skriver:
    22 maj, 2026 kl. 12:31

    Men vad bra, jag tycker om små kryp

    Svara
