Efter matchen. Laget Aston Villas spelare står tillsammans och firar med pokalen.

Aston Villas spelare firar. Victor Nilsson Lindelöf uppe till höger. Foto: Francisco Seco/AP/TT

Svensk var med och vann

I onsdags var det
final i tävlingen
Europa League i fotboll.

Den svenska spelaren
Victor Nilsson Lindelöf
vann med sitt lag Aston Villa.

Aston Villa
från Storbritannien
vann mot Freiburg
från Tyskland.
Matchen slutade 3–0.

Det är 44 år sedan
Aston Villa vann en viktig
tävling i Europa senast.

Laget kommer
från staden Birmingham.

Europa League
är den näst viktigaste
tävlingen i Europa.
Den viktigaste
är Champions League.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR

21 maj 2026

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. Evil larry skriver:
    21 maj, 2026 kl. 10:46

    💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔

  2. ADAR skriver:
    21 maj, 2026 kl. 11:08

    bror jag tycker att barcelona borde vinna
    😎

  3. abdulah skriver:
    21 maj, 2026 kl. 11:09

    nej jag tycker attt den adar har fel 🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳

