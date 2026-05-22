Sverige

Det är vinter och snö. Det är utomhus. En polis går med en hund.

Mordet i Rönninge hände vid jul år 2025. Foto: Nils Petter Nilsson/TT

Lag om namn kan ändras

Det finns brottslingar
som byter namn för att
gömma sig för poliserna.

De kan också göra det
hemligt var de bor.

Att skydda information på internet
och hos myndigheter
om var du bor eller heter
är egentligen en hjälp för den
som är med om våld och hot.

Men år 2017 ändrades lagen för namn.
Det blev enklare att byta namn.
Regeringen tror att brottslingar
kanske använder lagen.

Ett exempel är mordet
på en ung kvinna i Rönninge.
Där hade den misstänkta mördaren
bytt namn flera gånger
och ordnat hemlig information
om sin adress.

Nu vill regeringen att myndigheten
Skatteverket ska undersöka
lagen för namn.

De ska undersöka hur vanligt
det är att brottslingar gör så här.
Kanske kan lagen om namn
ändras i framtiden.

8 SIDOR/TT

22 maj 2026

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar