Sverige
Mordet i Rönninge hände vid jul år 2025. Foto: Nils Petter Nilsson/TT
Lag om namn kan ändras
Det finns brottslingar
som byter namn för att
gömma sig för poliserna.
De kan också göra det
hemligt var de bor.
Att skydda information på internet
och hos myndigheter
om var du bor eller heter
är egentligen en hjälp för den
som är med om våld och hot.
Men år 2017 ändrades lagen för namn.
Det blev enklare att byta namn.
Regeringen tror att brottslingar
kanske använder lagen.
Ett exempel är mordet
på en ung kvinna i Rönninge.
Där hade den misstänkta mördaren
bytt namn flera gånger
och ordnat hemlig information
om sin adress.
Nu vill regeringen att myndigheten
Skatteverket ska undersöka
lagen för namn.
De ska undersöka hur vanligt
det är att brottslingar gör så här.
Kanske kan lagen om namn
ändras i framtiden.
8 SIDOR/TT
22 maj 2026