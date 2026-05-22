Lag om namn kan ändras

Det finns brottslingar

som byter namn för att

gömma sig för poliserna.

De kan också göra det

hemligt var de bor.

Att skydda information på internet

och hos myndigheter

om var du bor eller heter

är egentligen en hjälp för den

som är med om våld och hot.

Men år 2017 ändrades lagen för namn.

Det blev enklare att byta namn.

Regeringen tror att brottslingar

kanske använder lagen.

Ett exempel är mordet

på en ung kvinna i Rönninge.

Där hade den misstänkta mördaren

bytt namn flera gånger

och ordnat hemlig information

om sin adress.

Nu vill regeringen att myndigheten

Skatteverket ska undersöka

lagen för namn.

De ska undersöka hur vanligt

det är att brottslingar gör så här.

Kanske kan lagen om namn

ändras i framtiden.

8 SIDOR/TT