Personal på socialtjänsten

blir ofta hotade

eller är med om våld.

Det visar en ny undersökning.

Det är vanligast med

hot och våld mot personer

som jobbar med att

undersöka om folk

har rätt till hjälp.

hjälpa barn och vuxna

med svåra problem.

Nästan varannan person

som jobbar med det

har varit med om

våld eller hot

det senaste året.

Siffrorna är ungefär samma

som år 2021.

Men det har blivit vanligare

med hot och våld mot personal

som jobbar med

att bestämma om folk har rätt

till hjälp med pengar.

Fler än var tredje person

som jobbar med det

har varit med om

våld eller hot

det senaste året.

8 SIDOR/TT