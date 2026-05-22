En person står vid en bro. Personen har en stor jacka och ryggen mot kameran.

Arbetet är viktigt men kan ofta vara pyskiskt jobbigt. Det säger många som svarat på undersökningen. Foto: Anders Wiklund/TT

Hot och våld mot personal

Personal på socialtjänsten
blir ofta hotade
eller är med om våld.
Det visar en ny undersökning.

Det är vanligast med
hot och våld mot personer
som jobbar med att

  • undersöka om folk
    har rätt till hjälp.
  • hjälpa barn och vuxna
    med svåra problem.

Nästan varannan person
som jobbar med det
har varit med om
våld eller hot
det senaste året.

Siffrorna är ungefär samma
som år 2021.

Men det har blivit vanligare
med hot och våld mot personal
som jobbar med
att bestämma om folk har rätt
till hjälp med pengar.

Fler än var tredje person
som jobbar med det
har varit med om
våld eller hot
det senaste året.

8 SIDOR/TT

Om undersökningen

  • Fackförbundet Vision
    har gjort undersökningen
    om personal som jobbar
    för socialtjänsten.
  • 3 843 personer svarade.
  • De flesta är kvinnor.

22 maj 2026

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. Cutie🌺pie skriver:
    22 maj, 2026 kl. 11:32

    Ojdå det var inte bra!☹️😞🙂‍↔️

  2. Okej :/ skriver:
    22 maj, 2026 kl. 12:17

    okej

  3. abdullah mannen skriver:
    22 maj, 2026 kl. 12:23

    hej detta är inte okej polisen ute!

  4. Syed skriver:
    22 maj, 2026 kl. 17:57

    Hej det inte bra ! Varför finns det så många problem i Sverige? Vad blir lösningen? Humm😔

