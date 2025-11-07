Kultur
Fares Fares spelar chefen Elias. Evin Ahmad spelar experten Zandra. Foto: Rokas Morkunas/TV4
Tv-serie om rymden
Det finns en ny serie på tv.
Den heter Vi kommer i fred.
Du kan se den på TV4
eller TV4 Play.
Serien handlar om ett hot
från rymden.
En dag dyker något okänt upp
på himlen utanför Stockholm.
Politikerna börjar bråka
om vad Sverige ska göra.
De kan inte bestämma
om militärerna ska
undersöka det okända
eller om det är bättre att vänta.
Den kända skådespelaren
Evin Ahmad har en roll i serien.
Hon är expert på svampar
och bakterier, mikrobiolog.
I serien upptäcker hon
speciella svampar på jorden.
Hon misstänker att svamparna
kan ha med det okända
på himlen att göra.
Fares Fares är en annan
känd skådespelare
som är med i Vi kommer i fred.
I serien spelar han chefen
för en viktig myndighet.
– Det var kul att jobba med Evin.
Vi funkade väldigt bra ihop,
säger Fares Fares.
Serien har sex avsnitt.
Lars Lundström
har skrivit historien.
Serien finns redan
på TV4 Play.
Serien börjar i TV4
den 13 november.
8 SIDOR/TT
7 november 2025
Den är intressant jag tror jag vill kolla på den