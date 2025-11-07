Tv-serie om rymden

Det finns en ny serie på tv.

Den heter Vi kommer i fred.

Du kan se den på TV4

eller TV4 Play.

Serien handlar om ett hot

från rymden.

En dag dyker något okänt upp

på himlen utanför Stockholm.

Politikerna börjar bråka

om vad Sverige ska göra.

De kan inte bestämma

om militärerna ska

undersöka det okända

eller om det är bättre att vänta.

Den kända skådespelaren

Evin Ahmad har en roll i serien.

Hon är expert på svampar

och bakterier, mikrobiolog.

I serien upptäcker hon

speciella svampar på jorden.

Hon misstänker att svamparna

kan ha med det okända

på himlen att göra.

Fares Fares är en annan

känd skådespelare

som är med i Vi kommer i fred.

I serien spelar han chefen

för en viktig myndighet.

– Det var kul att jobba med Evin.

Vi funkade väldigt bra ihop,

säger Fares Fares.

Serien har sex avsnitt.

Lars Lundström

har skrivit historien.

Serien finns redan

på TV4 Play.

Serien börjar i TV4

den 13 november.

