Kultur

Två olika bilder. Till vänster är Håkan Nesser vid i en korridor i domstolen. Han har keps och jacka. Till höger är en bild på en fot och en boja som sitter runt smalbenet. Bojan ser ut som en stor svart klocka.

Författaren Håkan Nesser vid rättegången år 2023. Fotbojan är inte hans. Foto: Anders Wiklund/TT och Per Danielsson/TT

Nesser fri från fotboja

Den svenska författaren
Håkan Nesser har haft
en boja runt foten.
Nu är han fri från den.

Håkan Nesser blev dömd
till 18 månader i fängelse
för att ha fuskat med skatten.
Det var år 2024.

Nessers sista del av straffet
var att ha en boja runt foten.
Bojan gör att poliserna
vet var Nesser är utan
att han behöver vara
inlåst i fängelse.

Nu ska Håkan Nesser
jobba på sin gård.
Sedan ska han börja
skriva böcker igen.
Det säger han till
SVT Kulturnytt.

Håkan Nesser har
skrivit 48 böcker.
Han är en av Sveriges
mest sålda författare.

8 SIDOR/TT

Så fungerar fotbojan

  • Brottslingar som inte behöver
    vara inlåsta kan ha en fotboja.
  • Fotbojan gör att poliserna
    kan ha koll på brottslingen.
  • Bojan larmar om brottslingen
    gör något fel.
    Det kan vara att de lämnar
    ett bestämt område.
  • Brottslingen kan också
    behöva vara på vissa
    platser en särskild tid.
    Fotbojan larmar om
    brottslingen inte är det.
En boja som sitter runt smalbenet. Bojan ser ut som en stor svart klocka. En fotboja. Foto: Per Danielsson/TT

17 juli 2026

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. Maja skriver:
    17 juli, 2026 kl. 13:28

    Första gången jag hör fotboja.

    Samlar den information om allt eller kan den inte det. Jag menar om liksom personen gör något dumt hemma eller någon annan plats.

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      17 juli, 2026 kl. 14:22

      Hej Maja!

      En fotboja sitter runt foten.
      Den har elektronik i sig.
      Den skickar enkel
      information till fängelset.

      Om du går till fel plats
      eller försöker ta av dig fotbojan
      så får fängelset ett larm.

      Fotbojan visar att du är hemma
      när du ska vara hemma.
      Den visar att du är på rätt plats.

      /8 Sidor

  2. Maja skriver:
    17 juli, 2026 kl. 15:44

    Ja, jag förstår men om personen är på rätta platset och gör brott ändå. Så tänker jag.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar