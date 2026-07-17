Nesser fri från fotboja

Den svenska författaren

Håkan Nesser har haft

en boja runt foten.

Nu är han fri från den.

Håkan Nesser blev dömd

till 18 månader i fängelse

för att ha fuskat med skatten.

Det var år 2024.

Nessers sista del av straffet

var att ha en boja runt foten.

Bojan gör att poliserna

vet var Nesser är utan

att han behöver vara

inlåst i fängelse.

Nu ska Håkan Nesser

jobba på sin gård.

Sedan ska han börja

skriva böcker igen.

Det säger han till

SVT Kulturnytt.

Håkan Nesser har

skrivit 48 böcker.

Han är en av Sveriges

mest sålda författare.

8 SIDOR/TT