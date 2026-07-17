Kultur
Författaren Håkan Nesser vid rättegången år 2023. Fotbojan är inte hans. Foto: Anders Wiklund/TT och Per Danielsson/TT
Nesser fri från fotboja
Den svenska författaren
Håkan Nesser har haft
en boja runt foten.
Nu är han fri från den.
Håkan Nesser blev dömd
till 18 månader i fängelse
för att ha fuskat med skatten.
Det var år 2024.
Nessers sista del av straffet
var att ha en boja runt foten.
Bojan gör att poliserna
vet var Nesser är utan
att han behöver vara
inlåst i fängelse.
Nu ska Håkan Nesser
jobba på sin gård.
Sedan ska han börja
skriva böcker igen.
Det säger han till
SVT Kulturnytt.
Håkan Nesser har
skrivit 48 böcker.
Han är en av Sveriges
mest sålda författare.
8 SIDOR/TT
Så fungerar fotbojan
- Brottslingar som inte behöver
vara inlåsta kan ha en fotboja.
- Fotbojan gör att poliserna
kan ha koll på brottslingen.
- Bojan larmar om brottslingen
gör något fel.
Det kan vara att de lämnar
ett bestämt område.
- Brottslingen kan också
behöva vara på vissa
platser en särskild tid.
Fotbojan larmar om
brottslingen inte är det.
17 juli 2026
Första gången jag hör fotboja.
Samlar den information om allt eller kan den inte det. Jag menar om liksom personen gör något dumt hemma eller någon annan plats.
Hej Maja!
En fotboja sitter runt foten.
Den har elektronik i sig.
Den skickar enkel
information till fängelset.
Om du går till fel plats
eller försöker ta av dig fotbojan
så får fängelset ett larm.
Fotbojan visar att du är hemma
när du ska vara hemma.
Den visar att du är på rätt plats.
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Ja, jag förstår men om personen är på rätta platset och gör brott ändå. Så tänker jag.