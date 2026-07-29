Kultur
En kvinna ligger på en gräsmatta och läser en bok. Foto: AP/TT
Boken Prinsen.
Boken Sommarkatten.
Boken En särskild dag.
Tips på lättlästa böcker
Många vill läsa böcker
på sommaren.
8 Sidor tipsar om
tre böcker på lättläst svenska.
- Prinsen
av Maria Thörn.
En otäck och spännande bok
om Sebastian.
Han äter middag
hos sin mamma
varje söndag.
En dag skaffar mamman
en ny katt.
Sedan blir inget som vanligt.
Mamman ändras.
Och en av hennes andra katter
syns inte till.
- Sommarkatten
av Anna Hansson.
Boken handlar om Nora.
Hon har skilt sig
och gått i pension.
Nora känner sig ensam.
En dag på en promenad
träffar hon en hemlös katt.
Dagen efter träffas de igen.
Då får katten följa Nora hem.
- En särskild dag
av Ann-Charlotte Ekensten.
Den tredje boken
om gruppboendet Gläntan.
Olle är på väg till jobbet
på sin födelsedag.
Han längtar.
De han jobbar med
kan väl inte ha glömt
att han fyller år?
8 SIDOR
Vad läser du i sommar?
Tipsa gärna om böcker
på lätt svenska.
29 juli 2026
Handbok för superhjältar av Elias och Agnes Våhlund.
Boken handlar om Lisa. Hon är ny i skolan och har det svårt med några andra barn. En dag hittar hon en mystisk bok på biblioteket. Boken verkar kunna förändra hennes liv. Men vad händer när Lisa börjar följa bokens instruktioner?
PAX – Nidstången av Åsa Larsson och Ingela Korsell, och Zombiefeber av Kristina Ohlsson.
Två spännande böcker med mysterier och farliga händelser. I PAX – Nidstången följer vi Alrik och Viggo som upptäcker något mörkt i ett gammalt bibliotek. I Zombiefeber försöker Herbert förstå varför människor i staden blir sjuka på ett konstigt sätt.