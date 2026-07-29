Kultur

  • BOKLÄSNING

    En kvinna ligger på en gräsmatta och läser en bok. Foto: AP/TT

  • prinsen

    Boken Prinsen.

  • sommarkatten

    Boken Sommarkatten.

  • en särskild dag

    Boken En särskild dag.

Tips på lättlästa böcker

Många vill läsa böcker
på sommaren.

8 Sidor tipsar om
tre böcker på lättläst svenska.

  1. Prinsen
    av Maria Thörn.
    En otäck och spännande bok
    om Sebastian.
    Han äter middag
    hos sin mamma
    varje söndag.
    En dag skaffar mamman
    en ny katt.
    Sedan blir inget som vanligt.
    Mamman ändras.
    Och en av hennes andra katter
    syns inte till.
  2. Sommarkatten
    av Anna Hansson.
    Boken handlar om Nora.
    Hon har skilt sig
    och gått i pension.
    Nora känner sig ensam.
    En dag på en promenad
    träffar hon en hemlös katt.
    Dagen efter träffas de igen.
    Då får katten följa Nora hem.
  3. En särskild dag
     av Ann-Charlotte Ekensten.
    Den tredje boken
    om gruppboendet Gläntan.
    Olle är på väg till jobbet
    på sin födelsedag.
    Han längtar.
    De han jobbar med
    kan väl inte ha glömt
    att han fyller år?

8 SIDOR

Vad läser du i sommar?
Tipsa gärna om böcker
på lätt svenska.

29 juli 2026

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2 kommentarer
  1. Maja skriver:
    29 juli, 2026 kl. 17:24

    Handbok för superhjältar av Elias och Agnes Våhlund.

    Boken handlar om Lisa. Hon är ny i skolan och har det svårt med några andra barn. En dag hittar hon en mystisk bok på biblioteket. Boken verkar kunna förändra hennes liv. Men vad händer när Lisa börjar följa bokens instruktioner?

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  2. Maja skriver:
    29 juli, 2026 kl. 17:29

    PAX – Nidstången av Åsa Larsson och Ingela Korsell, och Zombiefeber av Kristina Ohlsson.
    Två spännande böcker med mysterier och farliga händelser. I PAX – Nidstången följer vi Alrik och Viggo som upptäcker något mörkt i ett gammalt bibliotek. I Zombiefeber försöker Herbert förstå varför människor i staden blir sjuka på ett konstigt sätt.

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