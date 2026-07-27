Kvinnor ser vackrare ut

Kvinnor är vackrare än män.

Det tycker både

kvinnor och män.

Det säger forskare i Tyskland.

Över 28 tusen personer

i 76 olika länder fick

titta på foton med ansikten.

Personerna var överens om

att foton på personer

som såg ut som kvinnor

var snyggare.

Lite rundare ansikten

var snyggast.

Det tyckte personerna

i undersökningen.

Ansiktena på bilderna

hade inte smink.

Bland djur och fåglar

är oftast hanar vackrast.

Lejonens hannar har

till exempel stora manar.

Fåglarnas hannar

har oftast

mer färger än honorna.

8 SIDOR/TT