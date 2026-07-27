Vardags

De står bredvid varandra och lutar sina ansikten i sina båda händer.

Regissören Javier Ambrossi, skådespelaren Penelope Cruz och regissören Javier Calvó visar sina ansikten. De fotograferades på Cannes festival för film i maj. Foto: Andreea Alexandru/AP/TT

Kvinnor ser vackrare ut

Kvinnor är vackrare än män.
Det tycker både
kvinnor och män.
Det säger forskare i Tyskland.

Över 28 tusen personer
i 76 olika länder fick
titta på foton med ansikten.

Personerna var överens om
att foton på personer
som såg ut som kvinnor
var snyggare.

Lite rundare ansikten
var snyggast.
Det tyckte personerna
i undersökningen.

Ansiktena på bilderna
hade inte smink.

Bland djur och fåglar
är oftast hanar vackrast.
Lejonens hannar har
till exempel stora manar.

Fåglarnas hannar
har oftast
mer färger än honorna.

8 SIDOR/TT

27 juli 2026

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. MILENA skriver:
    27 juli, 2026 kl. 09:12

    CCC! Vackraste kvinnor finns i Tjechoslovakien…🙂🥰

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar