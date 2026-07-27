Vardags
Regissören Javier Ambrossi, skådespelaren Penelope Cruz och regissören Javier Calvó visar sina ansikten. De fotograferades på Cannes festival för film i maj. Foto: Andreea Alexandru/AP/TT
Kvinnor ser vackrare ut
Kvinnor är vackrare än män.
Det tycker både
kvinnor och män.
Det säger forskare i Tyskland.
Över 28 tusen personer
i 76 olika länder fick
titta på foton med ansikten.
Personerna var överens om
att foton på personer
som såg ut som kvinnor
var snyggare.
Lite rundare ansikten
var snyggast.
Det tyckte personerna
i undersökningen.
Ansiktena på bilderna
hade inte smink.
Bland djur och fåglar
är oftast hanar vackrast.
Lejonens hannar har
till exempel stora manar.
Fåglarnas hannar
har oftast
mer färger än honorna.
8 SIDOR/TT
27 juli 2026
CCC! Vackraste kvinnor finns i Tjechoslovakien…🙂🥰