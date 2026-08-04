Båten kan ha blivit påkörd

Förra veckan sjönk en båt

nära ön Tjörn på västkusten.

En familj åkte med båten.

Mamman och dottern dog.

Pappan och sonen blev räddade.

Poliserna undersöker

vems fel olyckan var.

Men de säger att de vet

vad som hände.

Familjens lilla båt blev påkörd

av en stor båt.

Båtarna var på väg åt samma håll.

Den stora båten var snabbare.

Den körde ifatt familjens båt.

Den stora båten körde på

den lilla båten bakifrån.

Båten sjönk genast och alla

hamnade i vattnet.

Mamman och dottern dog.

Pappan och sonen kunde räddas.

Men de blev skadade.

Pappan har nu fått lämna sjukhuset

och åka hem.

Sonen är fortfarande kvar.

Poliserna har tagit fast

kaptenen på den stora båten.

Han kommer från ett annat land.

Poliserna vill vara säkra på

att han är kvar i Sverige

tills de vet om han gjort något fel.

En till person är nu

också misstänkt för brott.

Personen arbetade

på den stora båten

när olyckan hände.

Det var mörkt och dåligt väder

när olyckan hände.

Det var svårt att se långt.

8 SIDOR/TT