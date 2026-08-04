Sverige

Fören på en stor båt. Den är grön.

Den stora båten som tros ha krockat med familjens båt. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Båten kan ha blivit påkörd

Förra veckan sjönk en båt
nära ön Tjörn på västkusten.
En familj åkte med båten.
Mamman och dottern dog.
Pappan och sonen blev räddade.

Poliserna undersöker
vems fel olyckan var.
Men de säger att de vet
vad som hände.
Familjens lilla båt blev påkörd
av en stor båt.

Båtarna var på väg åt samma håll.
Den stora båten var snabbare.
Den körde ifatt familjens båt.
Den stora båten körde på
den lilla båten bakifrån.

Båten sjönk genast och alla
hamnade i vattnet.
Mamman och dottern dog.
Pappan och sonen kunde räddas.
Men de blev skadade.

Pappan har nu fått lämna sjukhuset
och åka hem.
Sonen är fortfarande kvar.

Poliserna har tagit fast
kaptenen på den stora båten.
Han kommer från ett annat land.
Poliserna vill vara säkra på
att han är kvar i Sverige
tills de vet om han gjort något fel.

En till person är nu
också misstänkt för brott.
Personen arbetade
på den stora båten
när olyckan hände.

Det var mörkt och dåligt väder
när olyckan hände.
Det var svårt att se långt.

8 SIDOR/TT

4 augusti 2026

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9 kommentarer
  1. Simon skriver:
    4 augusti, 2026 kl. 10:18

    Det är bra att pappan har lämnat sjukhuset

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  2. Kim skriver:
    4 augusti, 2026 kl. 10:51

    Det är så sorgligt.

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  3. Gabbe skriver:
    4 augusti, 2026 kl. 11:59

    Tycker man har kunnat konstatera för länge sen att fartyget körde på fritidsbåten.

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  4. V skriver:
    4 augusti, 2026 kl. 13:25

    Fruktansvärt. fanns inte fritidsbåten på radar?? Dom brukar ha radar på stora båtar.vad gjorde besättningen eftersom fritidsbåten blev påkörd???

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  5. Darkness skriver:
    4 augusti, 2026 kl. 13:31

    Varför små båtar klocka stora båtar🙄 självklart Det är hemsk🤨

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  6. JonteBronte skriver:
    4 augusti, 2026 kl. 14:30

    Varför åker man med en liten båt när det är mörkt och dåligt väder. Smugglate säkert

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  7. Peter skriver:
    4 augusti, 2026 kl. 14:37

    Att inte förare av mindre båt hade uppsikt bakåt?!
    Lastfartyg borde höras och synas lite tycker man

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  8. Otto skriver:
    4 augusti, 2026 kl. 16:40

    Man kan ju undra varför en liten båt ligger och kör mitt i farleden i svarta natten och oväder utan att ha koll på omgivningen. Eller hade han samma tänk som många bilförare har. Här kommer jag ,ge plats.

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  9. Moln skriver:
    4 augusti, 2026 kl. 17:31

    Han borde få fängelse och sparken.
    Det är ju mord.

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