Stor begravning i Gaza

I tisdags var den största

begravningen någonsin

i det palestinska området Gaza.

Det var 112 människor

som blev begravda.

44 av dem var barn,

38 av dem var kvinnor

och sju personer

hade funktionsnedsättningar.

De döda hittades

nyligen under hus

som bombades sönder av Israel

för två år sedan.

Attackerna mot husen

hände sex veckor

efter att terrorister

i gruppen Hamas

attackerat Israel.

Över 1200 människor dödades.

Israels attacker i Gaza

fortsätter trots att det

ska vara paus i kriget

mellan Hamas och Israel.

Hamas styr i Gaza.

Minst 13 människor i Gaza

har dödats av Israels militärer

de senaste dagarna.

Attackerna hände kort

efter att Hamas

sagt till USA

att de går med på att

lämna över sina vapen.

8 SIDOR/TT