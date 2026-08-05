Världen
Människor sörjer de som dödades i en av Israels attacker år 2023. Foto: JehadAlshrafi/AP/TT
Stor begravning i Gaza
I tisdags var den största
begravningen någonsin
i det palestinska området Gaza.
Det var 112 människor
som blev begravda.
44 av dem var barn,
38 av dem var kvinnor
och sju personer
hade funktionsnedsättningar.
De döda hittades
nyligen under hus
som bombades sönder av Israel
för två år sedan.
Attackerna mot husen
hände sex veckor
efter att terrorister
i gruppen Hamas
attackerat Israel.
Över 1200 människor dödades.
Israels attacker i Gaza
fortsätter trots att det
ska vara paus i kriget
mellan Hamas och Israel.
Hamas styr i Gaza.
Minst 13 människor i Gaza
har dödats av Israels militärer
de senaste dagarna.
Attackerna hände kort
efter att Hamas
sagt till USA
att de går med på att
lämna över sina vapen.
8 SIDOR/TT
Över 70 tusen har dött
- Sedan kriget började
har över 70 tusen
människor dödats
i Gaza av Israels attacker.
Många av dem
är barn och kvinnor.
Det säger flera organisationer
för mänskliga rättigheter.
- Experter och en viktig domstol
anklagar sedan länge
Israel för krigsbrott
och folkmord i Gaza.
- Gruppen Hamas
är också anklagad
för krigsbrott efter attacken
mot Israel den 7 oktober
år 2023.
5 augusti 2026
Vila i frid❤️
Det är krigsbrott Israel gör – att döda så många oskyldiga barn och kvinnor trotts att det skulle vara vapenvila 😠
Polisen kan bara attackera svaga människor, inte starka människor som Israel.