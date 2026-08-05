Världen

Många döda kroppar ligger på marken. De har palestiniernas flagga över sig.

Människor sörjer de som dödades i en av Israels attacker år 2023. Foto: JehadAlshrafi/AP/TT

Stor begravning i Gaza

I tisdags var den största
begravningen någonsin
i det palestinska området Gaza.

Det var 112 människor
som blev begravda.
44 av dem var barn,
38 av dem var kvinnor
och sju personer
hade funktionsnedsättningar.

De döda hittades
nyligen under hus
som bombades sönder av Israel
för två år sedan.

Attackerna mot husen
hände sex veckor
efter att terrorister
i gruppen Hamas
attackerat Israel.
Över 1200 människor dödades.

Israels attacker i Gaza
fortsätter trots att det
ska vara paus i kriget
mellan Hamas och Israel.
Hamas styr i Gaza.

Minst 13 människor i Gaza
har dödats av Israels militärer
de senaste dagarna.

Attackerna hände kort
efter att Hamas
sagt till USA
att de går med på att
lämna över sina vapen.

8 SIDOR/TT

Över 70 tusen har dött

  • Sedan kriget började
    har över 70 tusen
    människor dödats
    i Gaza av Israels attacker.
    Många av dem
    är barn och kvinnor.
    Det säger flera organisationer
    för mänskliga rättigheter.
  • Experter och en viktig domstol
    anklagar sedan länge
    Israel för krigsbrott
    och folkmord i Gaza.
  • Gruppen Hamas
    är också anklagad
    för krigsbrott efter attacken
    mot Israel den 7 oktober
    år 2023.
Människor går bland förstörda hus. Många hus i Gaza är förstörda. Foto: Jehad Alshrafi/AP/TT

5 augusti 2026

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3 kommentarer
  1. . skriver:
    5 augusti, 2026 kl. 10:31

    Vila i frid❤️

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  2. Jenna skriver:
    5 augusti, 2026 kl. 10:34

    Det är krigsbrott Israel gör – att döda så många oskyldiga barn och kvinnor trotts att det skulle vara vapenvila 😠

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  3. V skriver:
    5 augusti, 2026 kl. 22:57

    Polisen kan bara attackera svaga människor, inte starka människor som Israel.

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