Kungen på scouternas läger

Scouter från hela Sverige

har haft ett stort läger.

Lägret kallas jamboree.

Ungefär 18 tusen scouter

var på lägret

nära Kristianstad i Skåne.

Ett stort fält

var fullt av tält.

Scouterna sov i tälten.

Scouterna har gjort

olika aktiviteter

tillsammans på lägret.

Sveriges kung Carl Gustaf

är också scout.

Han besökte lägret

och höll ett tal.

– Att vara scout

betyder mycket för mig.

Scouter är aldrig ensamma.

Scouter hjälper varandra

och stöttar varandra, sa han.

Det finns ungefär 90 miljoner

scouter i världen.

De träffas ofta på läger.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

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