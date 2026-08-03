Sverige

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    Kung Carl Gustaf besökte scouternas läger. Foton: Andreas Hillergren/TT

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    Ungefär 18 tusen scouter var på lägret i Skåne.

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    Det var fullt av tält på lägret för scouter.

Kungen på scouternas läger

Scouter från hela Sverige
har haft ett stort läger.
Lägret kallas jamboree.

Ungefär 18 tusen scouter
var på lägret
nära Kristianstad i Skåne.

Ett stort fält
var fullt av tält.
Scouterna sov i tälten.

Scouterna har gjort
olika aktiviteter
tillsammans på lägret.

Sveriges kung Carl Gustaf
är också scout.
Han besökte lägret
och höll ett tal.

– Att vara scout
betyder mycket för mig.
Scouter är aldrig ensamma.
Scouter hjälper varandra
och stöttar varandra, sa han.

Det finns ungefär 90 miljoner
scouter i världen.
De träffas ofta på läger.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

Fler scouter i Sverige

3 augusti 2026

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1 kommentar
  1. Scout skriver:
    3 augusti, 2026 kl. 20:31

    Jag var faktiskt där på Jamboree och jag träffade Grezula ,Medina och kungen😊😊

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