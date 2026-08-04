Världen
Det brinner i företaget Wildberries lager i Sankt Petersburg. Bilden är från den 24 juli. Foto: UGC/AP/TT
Attacker mot ryskt företag
Ukraina har gjort flera
attacker mot Ryssland
under tisdagen.
Flera av attackerna är
mot företaget
Wildberries i Ryssland.
Företaget jobbar
med handel på internet.
Företaget säger
att det brinner i ett lager
i staden Sankt Petersburg.
Minst fem personer har dött
i en annan attack mot ett lager
i staden Moskva.
Ukraina har attackerat
företagets lager tidigare.
De har attackerat
ungefär 20 lager i juli.
Ukraina säger att företaget
hjälper Ryssland i kriget.
Rysslands attacker
i Ukraina fortsätter.
Förra veckan hände
flera attacker
mot städer i Ukraina.
Många vanliga människor
och hus har blivit skadade.
Flera länders ambassader
i Ukraina har också blivit
träffade i attackerna.
I måndags ordnade
Sveriges regering
ett möte med Ryssland.
Sveriges minister
Maria Malmer Stenergard
säger att attacker
mot vanliga människor
bryter mot krigets lagar.
Sverige protesterade också
mot Rysslands attacker
på länders ambassader.
Ryssland startade kriget
mot Ukraina år 2022.
8 SIDOR/TT
4 augusti 2026
är det ingen som vågar sätta stopp för kriget mot Ukraina???varför är alla så rädda för Putin??
För att han har tillgång till kärnvapen.
Kriget i Ukraina är i själva verket Natos krig mot Ryssland de bryr sig inte de minsta om alla offer på båda sidor och de började redan 2014.