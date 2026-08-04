Attacker mot ryskt företag

Ukraina har gjort flera

attacker mot Ryssland

under tisdagen.

Flera av attackerna är

mot företaget

Wildberries i Ryssland.

Företaget jobbar

med handel på internet.

Företaget säger

att det brinner i ett lager

i staden Sankt Petersburg.

Minst fem personer har dött

i en annan attack mot ett lager

i staden Moskva.

Ukraina har attackerat

företagets lager tidigare.

De har attackerat

ungefär 20 lager i juli.

Ukraina säger att företaget

hjälper Ryssland i kriget.

Rysslands attacker

i Ukraina fortsätter.

Förra veckan hände

flera attacker

mot städer i Ukraina.

Många vanliga människor

och hus har blivit skadade.

Flera länders ambassader

i Ukraina har också blivit

träffade i attackerna.

I måndags ordnade

Sveriges regering

ett möte med Ryssland.

Sveriges minister

Maria Malmer Stenergard

säger att attacker

mot vanliga människor

bryter mot krigets lagar.

Sverige protesterade också

mot Rysslands attacker

på länders ambassader.

Ryssland startade kriget

mot Ukraina år 2022.

8 SIDOR/TT