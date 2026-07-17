Skräckfilmer gör succé

I år har det kommit

två skräckfilmer från USA.

De heter Obsession

och Backrooms.

De gör succé i flera länder.

Många vill se filmerna på bio.

Det är två unga män

som har gjort filmerna.

De började med att göra

klipp på sajten Youtube.

Nu vill fler göra succé

på samma sätt.

Det finns en serie med skräck

på Youtube som heter

The Mandela Catalogue.

Den kända filmaren

Steven Spielberg

har betalat pengar för att

The Mandela Catalogue

ska bli riktiga filmer.

Det berättar Sveriges Radio.

8 SIDOR