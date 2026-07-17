Kultur
Från filmen Obsession. Foto: Focus Features/AP/TT
Skräckfilmer gör succé
I år har det kommit
två skräckfilmer från USA.
De heter Obsession
och Backrooms.
De gör succé i flera länder.
Många vill se filmerna på bio.
Det är två unga män
som har gjort filmerna.
De började med att göra
klipp på sajten Youtube.
Nu vill fler göra succé
på samma sätt.
Det finns en serie med skräck
på Youtube som heter
The Mandela Catalogue.
Den kända filmaren
Steven Spielberg
har betalat pengar för att
The Mandela Catalogue
ska bli riktiga filmer.
Det berättar Sveriges Radio.
8 SIDOR
17 juli 2026