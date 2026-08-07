Kultur

  • WEB_INRIKES

    Mats Halvarsson, Linda Hammar och Torbjörn Jonsson från tv-programmet. Bilden är från år 2007. Foto: Bertil Ericson/SCANPIX/TT

  • LINDA HAMMAR

    Linda Hammar. Bilden är från år 2007. Foto: Jurek Holzer/SvD/ SCANPIX/TT

  • köping2

    Tobbe, Linda, Mats, Sofia och Åke i programmet Välkommen till Köping. Bilden är från år 2023. Foto: David Jansson/Discovery+

Hon var viktig för många

Många blev ledsna när de läste
om att Linda Hammar är död.
Hon är känd från programmet
I en annan del av Köping.

Programmet gjorde att fler
fick se livet på ett gruppboende
och hur det är att leva
med en intellektuell
funktionsnedsättning.

Linda Hammar blev en kändis.

– Men hon fortsatte
att vara sig själv.
Kärleksfull.

Det skriver hennes bror Filip Hammar
på appen Instagram.
Han skriver att han
är väldigt ledsen.

Många av 8 Sidors läsare
har skrivit på sajten
att de är ledsna.

Människor berättar
hur viktig Linda Hammar varit.

– Hon spred glädje.
Vi har mycket att lära
av Linda och hennes vänner.

Det säger Carina Kraft
till Sveriges Radio.
Hon är mamma till Sofie
som var med i programmet.

Pär Johansson är känd
från Glada Hudikteatern.
Han har träffat Linda Hammar.

– Många i Sverige sörjer
en kvinna med funktionshinder.
För 50 år sedan hade det
inte varit så,
säger han till SVT.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

7 augusti 2026

Vad tycker du om nyheten?
18 kommentarer
  1. Anonym skriver:
    7 augusti, 2026 kl. 13:56

    Det är alltid emotionellt smärtsamt att viktiga personer går bort. 💔

    Svara
  2. Sarah skriver:
    7 augusti, 2026 kl. 16:29

    Tider förändras, och tur är väl det. För 50 år sedan fick många människor med funktionsnedsättningar inte samma plats eller respekt i samhället som idag. Hon visade en hel generation att människor med funktionsnedsättning hör hemma i rampljuset precis som alla andra.

    Svara
  3. Tim skriver:
    7 augusti, 2026 kl. 18:57

    Ja men vi ses i himmelen hoppas vi

    Svara
  4. Lars skriver:
    7 augusti, 2026 kl. 22:55

    Lif

    Svara
  5. Kerstin Larsson skriver:
    8 augusti, 2026 kl. 00:20

    Jag sörjer Lind Hammar för jag bor själv på till gruppboende men har egen lägenhet så jag vet hur hur det fungerar så jag tycker hon är jätte check och rolig en som sörjer
    😤

    Svara
  6. Margareta ringh skriver:
    8 augusti, 2026 kl. 09:15

    Synd om linda hammar och det andra i köping

    Svara
  7. sara skriver:
    8 augusti, 2026 kl. 14:01

    Sorgligt att en fin tjej som hon går bort alldeles för tidigt. 😢😢😢
    Tittade alltid på hela gänget, och hon var både snäll och klok.

    Svara
  8. Britt Norman skriver:
    8 augusti, 2026 kl. 15:06

    Linda var så en härlig människa som var så naturlig och ärlig, hon har gjort ett djupt intryck på mig, ❤️

    Svara
  9. Karina skriver:
    8 augusti, 2026 kl. 15:52

    Härliga goa och omtänksamma Linda,du var en stor förebild för många och även för mig! ♥️
    Vila i frid fina Linda ♥️

    Svara
  10. Catties skriver:
    8 augusti, 2026 kl. 19:04

    En person med mycket livsglädje och ett stort hjärta. Positiv ända ut i tummarna. R I P

    Svara
  11. Gunnel vallin skriver:
    8 augusti, 2026 kl. 19:27

    Köping har mist en ❤️lig profil.

    Svara
  12. Mamma Mia skriver:
    8 augusti, 2026 kl. 20:00

    Om alla var som vännerna i Köping så skulle jorden vara en bättre plats att leva på.Vila i frid Linda ❤️

    Svara
  13. Anita Aronsson skriver:
    8 augusti, 2026 kl. 22:24

    Linda du var så fin ock godhjärtad ,spred så mycket glädje ock klokhet
    Du blir saknad sov gott ❤️❤️❤️❤️❤️

    Svara
  14. Anonym skriver:
    8 augusti, 2026 kl. 23:54

    Vila i frid fina Linda❤️

    Svara
  15. Åsa Bastefjord linköping skriver:
    9 augusti, 2026 kl. 00:15

    Tack för att du fanns för oss med olika handikapp krammar Åsa från linköping villa i frid 👍👍

    Svara
  16. Biggan skriver:
    9 augusti, 2026 kl. 11:40

    Fina Linda, tittade alltid på programmet. Blev glad över hur roligt dom hade i köping😅

    Svara
  17. Bodil Rasmussen skriver:
    9 augusti, 2026 kl. 13:31

    Köping var ett mycket
    bra program såg varenda avsnitt av Köping. Lina var alltid lika spalig och glad, hon gjorde alltid programet med 👍 upp Linda var den härligaste i detta underbara program.

    Svara
  18. AlminaMaria Carlberg skriver:
    9 augusti, 2026 kl. 14:04

    R.I.P Linda Hammar.
    Du spred glädjen i livet trots din funktionsnedsättning det stoppade inte Dig Linda alls, du spred din glädje till hela Sverige i programmet Köping. Det visade folket hur en funktionsnedsättning inte stoppar en människa med så mycket glädje till hela folket och kärlek spred du. . Vila i Frid Linda Hammar

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar