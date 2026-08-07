Hon var viktig för många

Många blev ledsna när de läste

om att Linda Hammar är död.

Hon är känd från programmet

I en annan del av Köping.

Programmet gjorde att fler

fick se livet på ett gruppboende

och hur det är att leva

med en intellektuell

funktionsnedsättning.

Linda Hammar blev en kändis.

– Men hon fortsatte

att vara sig själv.

Kärleksfull.

Det skriver hennes bror Filip Hammar

på appen Instagram.

Han skriver att han

är väldigt ledsen.

Många av 8 Sidors läsare

har skrivit på sajten

att de är ledsna.

Människor berättar

hur viktig Linda Hammar varit.

– Hon spred glädje.

Vi har mycket att lära

av Linda och hennes vänner.

Det säger Carina Kraft

till Sveriges Radio.

Hon är mamma till Sofie

som var med i programmet.

Pär Johansson är känd

från Glada Hudikteatern.

Han har träffat Linda Hammar.

– Många i Sverige sörjer

en kvinna med funktionshinder.

För 50 år sedan hade det

inte varit så,

säger han till SVT.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR