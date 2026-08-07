Kultur
Mats Halvarsson, Linda Hammar och Torbjörn Jonsson från tv-programmet. Bilden är från år 2007. Foto: Bertil Ericson/SCANPIX/TT
Linda Hammar. Bilden är från år 2007. Foto: Jurek Holzer/SvD/ SCANPIX/TT
Tobbe, Linda, Mats, Sofia och Åke i programmet Välkommen till Köping. Bilden är från år 2023. Foto: David Jansson/Discovery+
Hon var viktig för många
Många blev ledsna när de läste
om att Linda Hammar är död.
Hon är känd från programmet
I en annan del av Köping.
Programmet gjorde att fler
fick se livet på ett gruppboende
och hur det är att leva
med en intellektuell
funktionsnedsättning.
Linda Hammar blev en kändis.
– Men hon fortsatte
att vara sig själv.
Kärleksfull.
Det skriver hennes bror Filip Hammar
på appen Instagram.
Han skriver att han
är väldigt ledsen.
Många av 8 Sidors läsare
har skrivit på sajten
att de är ledsna.
Människor berättar
hur viktig Linda Hammar varit.
– Hon spred glädje.
Vi har mycket att lära
av Linda och hennes vänner.
Det säger Carina Kraft
till Sveriges Radio.
Hon är mamma till Sofie
som var med i programmet.
Pär Johansson är känd
från Glada Hudikteatern.
Han har träffat Linda Hammar.
– Många i Sverige sörjer
en kvinna med funktionshinder.
För 50 år sedan hade det
inte varit så,
säger han till SVT.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
7 augusti 2026
Det är alltid emotionellt smärtsamt att viktiga personer går bort. 💔
Tider förändras, och tur är väl det. För 50 år sedan fick många människor med funktionsnedsättningar inte samma plats eller respekt i samhället som idag. Hon visade en hel generation att människor med funktionsnedsättning hör hemma i rampljuset precis som alla andra.
Ja men vi ses i himmelen hoppas vi
Lif
Jag sörjer Lind Hammar för jag bor själv på till gruppboende men har egen lägenhet så jag vet hur hur det fungerar så jag tycker hon är jätte check och rolig en som sörjer
😤
Synd om linda hammar och det andra i köping
Sorgligt att en fin tjej som hon går bort alldeles för tidigt. 😢😢😢
Tittade alltid på hela gänget, och hon var både snäll och klok.
Linda var så en härlig människa som var så naturlig och ärlig, hon har gjort ett djupt intryck på mig, ❤️
Härliga goa och omtänksamma Linda,du var en stor förebild för många och även för mig! ♥️
Vila i frid fina Linda ♥️
En person med mycket livsglädje och ett stort hjärta. Positiv ända ut i tummarna. R I P
Köping har mist en ❤️lig profil.
Om alla var som vännerna i Köping så skulle jorden vara en bättre plats att leva på.Vila i frid Linda ❤️
Linda du var så fin ock godhjärtad ,spred så mycket glädje ock klokhet
Du blir saknad sov gott ❤️❤️❤️❤️❤️
Vila i frid fina Linda❤️
Tack för att du fanns för oss med olika handikapp krammar Åsa från linköping villa i frid 👍👍
Fina Linda, tittade alltid på programmet. Blev glad över hur roligt dom hade i köping😅
Köping var ett mycket
bra program såg varenda avsnitt av Köping. Lina var alltid lika spalig och glad, hon gjorde alltid programet med 👍 upp Linda var den härligaste i detta underbara program.
R.I.P Linda Hammar.
Du spred glädjen i livet trots din funktionsnedsättning det stoppade inte Dig Linda alls, du spred din glädje till hela Sverige i programmet Köping. Det visade folket hur en funktionsnedsättning inte stoppar en människa med så mycket glädje till hela folket och kärlek spred du. . Vila i Frid Linda Hammar