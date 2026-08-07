Världen
Finlandiahuset i staden Helsingfors i Finland. Alvar Aalto har ritat huset. Foto: Martti Kainulainen/TT
En staty på berget Olympos i Grekland. Foto: Petros Giannakouris/AP/TT
En person står på stranden vid Engelska kanalen i franska Normandie. Foto: John Leicester/AP/TT
Nya platser att skydda
Förenta Nationerna, FN,
har en lista med saker
som är viktiga
och ska skyddas.
Nu finns det över
1 200 världsarv på listan.
De finns i 170 olika länder.
Det är till exempel byggnader,
områden i naturen
och andra platser.
Det är saker
som har stort värde
för människor.
FN tycker att de är viktiga
för hela världen.
Nyligen bestämde
FNs grupp Unesco
om nya världsarv.
- 13 byggnader i Finland
som är ritade
av arkitekten Alvar Aalto.
- Berget Olympos i Grekland.
Det är ett viktigt berg
i gamla grekiska berättelser.
- Fem stränder vid Engelska kanalen
i området Normandie i Frankrike.
Här gick soldater i land
den 6 juni år 1944.
Det var en viktig dag
under andra världskriget.
- 19 platser i området Nara
i Japan.
Här finns delar från
gamla tempel och städer.
- Området Boma-Badingilo
i landet Sydsudan.
Det är viktigt för djur.
Ungefär sex miljoner antiloper
brukar gå över området.
I Sverige finns 15 världsarv.
8 SIDOR/TT
Världsarv i Sverige
- I Sverige finns 15 världsarv.
Det är till exempel
- Drottningholm med slottet och parken.
Här bor kungen.
Det var första världsarvet i Sverige.
- Birka och Hovgården i sjön Mälaren.
Här levde vikingar.
- Engelsbergs bruk i Västmanland.
Här jobbade människor med att göra järn.
- Skogskyrkogården i staden Stockholm.
Det är en stor plats med gravar.
- Staden Visby på ön Gotland.
- Hälsingegårdarna i Hälsingland.
Det är gamla hus som finns här.
- Höga kusten och Kvarkens skärgård
i Ångermanland.
Det är ett särskilt område vid havet
med klippor och höga berg.
7 augusti 2026
Många människo är behva ocksa också .manen blev här dagar na världarv ,alla kan på honom men utan skydd.alltså ,han rå men utan åror.
Det vad som tycker att vi säga till som riteava arkitekten Alvar bidrager i det viktiga platserna som behöver sig till skydda.