Nya platser att skydda

Förenta Nationerna, FN,

har en lista med saker

som är viktiga

och ska skyddas.

Nu finns det över

1 200 världsarv på listan.

De finns i 170 olika länder.

Det är till exempel byggnader,

områden i naturen

och andra platser.

Det är saker

som har stort värde

för människor.

FN tycker att de är viktiga

för hela världen.

Nyligen bestämde

FNs grupp Unesco

om nya världsarv.

13 byggnader i Finland

som är ritade

av arkitekten Alvar Aalto.

som är ritade av arkitekten Alvar Aalto. Berget Olympos i Grekland.

Det är ett viktigt berg

i gamla grekiska berättelser.

Det är ett viktigt berg i gamla grekiska berättelser. Fem stränder vid Engelska kanalen

i området Normandie i Frankrike.

Här gick soldater i land

den 6 juni år 1944.

Det var en viktig dag

under andra världskriget.

i området Normandie i Frankrike. Här gick soldater i land den 6 juni år 1944. Det var en viktig dag under andra världskriget. 19 platser i området Nara

i Japan.

Här finns delar från

gamla tempel och städer.

i Japan. Här finns delar från gamla tempel och städer. Området Boma-Badingilo

i landet Sydsudan.

Det är viktigt för djur.

Ungefär sex miljoner antiloper

brukar gå över området.

I Sverige finns 15 världsarv.

8 SIDOR/TT