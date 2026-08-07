Världen

  • Finlandia-talo Finlandia Hall in Helsinki

    Finlandiahuset i staden Helsingfors i Finland. Alvar Aalto har ritat huset. Foto: Martti Kainulainen/TT

  • Greece UNESCO Mount Olympus

    En staty på berget Olympos i Grekland. Foto: Petros Giannakouris/AP/TT

  • APTOPIX D-Day 80th Anniversary

    En person står på stranden vid Engelska kanalen i franska Normandie. Foto: John Leicester/AP/TT

Nya platser att skydda

Förenta Nationerna, FN,
har en lista med saker
som är viktiga
och ska skyddas.

Nu finns det över
1 200 världsarv på listan.
De finns i 170 olika länder.

Det är till exempel byggnader,
områden i naturen
och andra platser.
Det är saker
som har stort värde
för människor.
FN tycker att de är viktiga
för hela världen.

Nyligen bestämde
FNs grupp Unesco
om nya världsarv.

  • 13 byggnader i Finland
    som är ritade
    av arkitekten Alvar Aalto.
  • Berget Olympos i Grekland.
    Det är ett viktigt berg
    i gamla grekiska berättelser.
  • Fem stränder vid Engelska kanalen
    i området Normandie i Frankrike.
    Här gick soldater i land
    den 6 juni år 1944.
    Det var en viktig dag
    under andra världskriget.
  • 19 platser i området Nara
    i Japan.
    Här finns delar från
    gamla tempel och städer.
  • Området Boma-Badingilo
    i landet Sydsudan.
    Det är viktigt för djur.
    Ungefär sex miljoner antiloper
    brukar gå över området.

I Sverige finns 15 världsarv.

8 SIDOR/TT

Världsarv i Sverige

  • I Sverige finns 15 världsarv.
    Det är till exempel
  • Drottningholm med slottet och parken.
    Här bor kungen.
    Det var första världsarvet i Sverige.
  • Birka och Hovgården i sjön Mälaren.
    Här levde vikingar.
  • Engelsbergs bruk i Västmanland.
    Här jobbade människor med att göra järn.
  • Skogskyrkogården i staden Stockholm.
    Det är en stor plats med gravar.
  • Staden Visby på ön Gotland.
  • Hälsingegårdarna i Hälsingland.
    Det är gamla hus som finns här.
  • Höga kusten och Kvarkens skärgård
    i Ångermanland.
    Det är ett särskilt område vid havet
    med klippor och höga berg.
En mur och hus. Staden Visby på ön Gotland. Foto: TT

7 augusti 2026

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. Rateba skriver:
    8 augusti, 2026 kl. 10:51

    Många människo är behva ocksa också .manen blev här dagar na världarv ,alla kan på honom men utan skydd.alltså ,han rå men utan åror.
    Det vad som tycker att vi säga till som riteava arkitekten Alvar bidrager i det viktiga platserna som behöver sig till skydda.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar