De leder Mello

Björn Kjellman

och Oscar Zia leder

Melodifestivalen år 2027.

Båda har varit ledare

i Mello tidigare

och båda har tävlat i Mello.

Björn Kjellman är skådespelare.

Han har spelat Stig

i reklamen för Ica.

Oscar Zia är artist

och skådespelare.

Han kom tvåa i Mello år 2016

med låten Human.

Nu kan alla som vill

skicka in låtar till tävlingen.

Senast den 11 september

ska låtarna vara framme.

En jury lyssnar

och väljer 30 låtar

som ska tävla.

Mello börjar den 6 februari.

Senare får vi veta

i vilka städer

tävlingen ska vara.

Melodifestivalen sänds i SVT.

8 SIDOR/TT