Kultur
Björn Kjellman och Oscar Zia leder Melodifestivalen år 2027. Foto: Pressbild/SVT
De leder Mello
Björn Kjellman
och Oscar Zia leder
Melodifestivalen år 2027.
Båda har varit ledare
i Mello tidigare
och båda har tävlat i Mello.
Björn Kjellman är skådespelare.
Han har spelat Stig
i reklamen för Ica.
Oscar Zia är artist
och skådespelare.
Han kom tvåa i Mello år 2016
med låten Human.
Nu kan alla som vill
skicka in låtar till tävlingen.
Senast den 11 september
ska låtarna vara framme.
En jury lyssnar
och väljer 30 låtar
som ska tävla.
Mello börjar den 6 februari.
Senare får vi veta
i vilka städer
tävlingen ska vara.
Melodifestivalen sänds i SVT.
8 SIDOR/TT
28 augusti 2026
najs! 😀