Sport

De försöker nå bollen och drar lite i varandra.

Delphine Cascarino från Frankrike och Rosa Kafaji från Sverige kämpar om bollen. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Ingen medalj till Sverige

Sveriges damer i fotboll
har spelat färdigt
i tävlingen Nations League.
Det blev ingen medalj.
Men det var mycket nära.

Sverige spelade två matcher
om bronset mot Frankrike.
I fredags vann Frankrike med 2–1.
Den matchen var i Frankrike.

I tisdags kväll var det
ny match i Stockholm.
Då vann Sverige
med samma siffror, 2–1.
Evelyn Ijeh och Rosa Kafaji
gjorde Sveriges mål.

Lagen var alltså helt lika
efter två matcher.
Då fick matchen
fortsätta lite till,
det blev förlängning.

Då gjorde Frankrikes
spelare Kelly Gago mål.
Matchen slutade 2–2.
Totalt vann Frankrike
med 4–3.

Det betyder att Frankrike
blir trea i Nations League.
De vinner bronset.
Sverige blev fyra.

De svenska spelarna
var ledsna efter matchen.

– Det är klart att
det är tråkigt,
sa Julia Zigiotti Olme.

Spanien tog guld
i Nations League.
De vann finalen mot Tyskland
på tisdagens kväll.

8 SIDOR/TT

3 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. norell skriver:
    3 december, 2025 kl. 09:55

    det är bra men barcelona är bäst
    😎😎😎

    Svara
