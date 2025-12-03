Ingen medalj till Sverige

Sveriges damer i fotboll

har spelat färdigt

i tävlingen Nations League.

Det blev ingen medalj.

Men det var mycket nära.

Sverige spelade två matcher

om bronset mot Frankrike.

I fredags vann Frankrike med 2–1.

Den matchen var i Frankrike.

I tisdags kväll var det

ny match i Stockholm.

Då vann Sverige

med samma siffror, 2–1.

Evelyn Ijeh och Rosa Kafaji

gjorde Sveriges mål.

Lagen var alltså helt lika

efter två matcher.

Då fick matchen

fortsätta lite till,

det blev förlängning.

Då gjorde Frankrikes

spelare Kelly Gago mål.

Matchen slutade 2–2.

Totalt vann Frankrike

med 4–3.

Det betyder att Frankrike

blir trea i Nations League.

De vinner bronset.

Sverige blev fyra.

De svenska spelarna

var ledsna efter matchen.

– Det är klart att

det är tråkigt,

sa Julia Zigiotti Olme.

Spanien tog guld

i Nations League.

De vann finalen mot Tyskland

på tisdagens kväll.

