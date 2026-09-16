Inget slutspel för Sverige

Det är EM i volleyboll

för herrar.

Sverige är med

för första gången

sedan år 1993.

Men det har gått dåligt

för det svenska laget.

De har förlorat

alla sina matcher.

I tisdags förlorade

de mot Grekland.

Det blev 1–3 i set.

Det betyder att Sverige

inte får spela slutspel.

Trots att de har

en match kvar att spela.

– Vi är mycket besvikna.

Det säger Sveriges

spelare Alfred Brink

till SVT.

Sveriges sista match

i EM är i dag

den 16 september.

De möter Slovakien.

Du kan se matchen i SVT.

Den börjar klockan 15.55.

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