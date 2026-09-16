Sport

Han smashar bollen mot spelare som försöker stoppa bollen med sträckta händer.

Sveriges spelare Hampus Ekstrand i en tidigare match i EM i volleyboll. Sverige har förlorat fyra matcher i EM. Foto: Alessandro Garofalo/AP/TT

Inget slutspel för Sverige

Det är EM i volleyboll
för herrar.
Sverige är med
för första gången
sedan år 1993.

Men det har gått dåligt
för det svenska laget.
De har förlorat
alla sina matcher.

I tisdags förlorade
de mot Grekland.
Det blev 1–3 i set.

Det betyder att Sverige
inte får spela slutspel.
Trots att de har
en match kvar att spela.

– Vi är mycket besvikna.

Det säger Sveriges
spelare Alfred Brink
till SVT.

Sveriges sista match
i EM är i dag
den 16 september.
De möter Slovakien.

Du kan se matchen i SVT.
Den börjar klockan 15.55.

8 SIDOR

16 september 2026

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