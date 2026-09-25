Sport
Sveriges spelare Viktor Gyökeres på en träning med laget. Foto: Jessica Gow/TT
Dags för Nations League
Nu börjar tävlingen
Nations League i fotboll
för herrar.
Sverige är med
i en grupp med Rumänien,
Polen och Bosnien-Hercegovina.
Fredagen den 25 september
spelar Sverige sin första
match mot Rumänien.
Matchen börjar klockan 20.45.
Sedan är det fler
matcher nästa vecka.
Nations League är
viktigt för Sverige.
Om det går bra får laget
en extra chans att
vara med i EM år 2028.
Du kan se Sveriges matcher
på sajten Viaplay.
Det kostar pengar.
8 SIDOR
Sveriges matcher i Nations League
- Den 25 september
Sverige mot Rumänien
- Den 28 september
Sverige mot Polen
- Den 2 oktober
Bosnien-Hercegovina mot Sverige
- Den 5 oktober
Rumänien mot Sverige
- Den 14 november
Sverige mot Bosnien-Hercegovina
- Den 17 november
Polen mot Sverige
25 september 2026
Hej all bra till vårt land fin sverige.😍😍😍
Jag tror Sverige kommer vinna 3-2 mot rumanien
Sverige vinner lätt med 2-0
Yes Albin heja Sverige dem vinner 8-0
Bra ALBIN HEJA SVERIGE
4-2 Rumänien 2-2 polen 1-0 bosnia 😎😮😂
Leyton kanske inte 8-0 max 4-0
Hoppas Sverige spelar bra så dem kommer in i EM!!!!!!!!!!!!!!!
Sverige kommer fullständigt köra över dem😀😀😀😀😀😀😎😎😎😎🥳🥳🥳🥳🥳🥳
5-0 MINST ALBIN
Sverige viner 2-0.
HOLER MED ALBIN ⚽️ 😜😄