Sport

Han springer. Några spelare syns bakom honom.

Sveriges spelare Viktor Gyökeres på en träning med laget. Foto: Jessica Gow/TT

Dags för Nations League

Nu börjar tävlingen
Nations League i fotboll
för herrar.

Sverige är med
i en grupp med Rumänien,
Polen och Bosnien-Hercegovina.

Fredagen den 25 september
spelar Sverige sin första
match mot Rumänien.
Matchen börjar klockan 20.45.

Sedan är det fler
matcher nästa vecka.

Nations League är
viktigt för Sverige.
Om det går bra får laget
en extra chans att
vara med i EM år 2028.

Du kan se Sveriges matcher
på sajten Viaplay.
Det kostar pengar.

8 SIDOR

Sveriges matcher i Nations League

  • Den 25 september
    Sverige mot Rumänien
  • Den 28 september
    Sverige mot Polen
  • Den 2 oktober
    Bosnien-Hercegovina mot Sverige
  • Den 5 oktober
    Rumänien mot Sverige
  • Den 14 november
    Sverige mot Bosnien-Hercegovina
  • Den 17 november
    Polen mot Sverige

25 september 2026

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12 kommentarer
  1. Ali skriver:
    25 september, 2026 kl. 12:11

    Hej all bra till vårt land fin sverige.😍😍😍

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  2. Anonym skriver:
    25 september, 2026 kl. 12:52

    Jag tror Sverige kommer vinna 3-2 mot rumanien

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  3. Albin.Tindberg skriver:
    25 september, 2026 kl. 13:50

    Sverige vinner lätt med 2-0

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  4. Leyton skriver:
    25 september, 2026 kl. 13:55

    Yes Albin heja Sverige dem vinner 8-0

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  5. ISAK.YNGHED skriver:
    25 september, 2026 kl. 13:56

    Bra ALBIN HEJA SVERIGE

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  6. Fotbollstyp skriver:
    25 september, 2026 kl. 13:56

    4-2 Rumänien 2-2 polen 1-0 bosnia 😎😮😂

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  7. Albin Tindberg skriver:
    25 september, 2026 kl. 13:57

    Leyton kanske inte 8-0 max 4-0

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  8. Noel Samuelsson skriver:
    25 september, 2026 kl. 13:59

    Hoppas Sverige spelar bra så dem kommer in i EM!!!!!!!!!!!!!!!

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  9. Albin Tindberg skriver:
    25 september, 2026 kl. 14:00

    Sverige kommer fullständigt köra över dem😀😀😀😀😀😀😎😎😎😎🥳🥳🥳🥳🥳🥳

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  10. ISAK.YNGHED skriver:
    25 september, 2026 kl. 14:01

    5-0 MINST ALBIN

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  11. Sixten skriver:
    25 september, 2026 kl. 14:02

    Sverige viner 2-0.

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  12. ISAK.YNGHED skriver:
    25 september, 2026 kl. 14:03

    HOLER MED ALBIN ⚽️ 😜😄

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