Sport

Han knyter näven. En spelare kramar om honom.

Viktor Gyökeres är glad efter sitt mål mot Rumänien. Foto: Claudio Bresciani/TT

Sverige vann mot Rumänien

Tävlingen Nations League
i fotboll har börjat.
I fredags spelade Sveriges
herrar mot Rumänien.

Matchen var i Solna
nära Stockholm.

Sverige vann med 2–1.
Alexander Isak och
Viktor Gyökeres gjorde
Sveriges mål.

– Det var kul
att spela i dag.
Vi hade kunnat göra
ännu fler mål.

Det säger Viktor Gyökeres.

I kväll måndag är det
ny match i Nations League.
Sverige spelar mot Polen.

Då måste Sverige klara sig
utan Alexander Isak
och Emil Holm.
De blev skadade
mot Rumänien.

Matchen börjar klockan 20.45.
Du kan se den på sajten Viaplay.
Det kostar pengar.

8 SIDOR/TT

Sveriges matcher i Nations League

  • Den 25 september
    Sverige mot Rumänien 2–1
  • Den 28 september
    Sverige mot Polen
  • Den 2 oktober
    Bosnien-Hercegovina mot Sverige
  • Den 5 oktober
    Rumänien mot Sverige
  • Den 14 november
    Sverige mot Bosnien-Hercegovina
  • Den 17 november
    Polen mot Sverige

28 september 2026

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6 kommentarer
  1. fiskmås skriver:
    28 september, 2026 kl. 10:10

    sverige är bäst💕😃🥳

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  2. Flaminngo skriver:
    28 september, 2026 kl. 10:14

    JAA den är så bra!!❤❤❤

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  3. Vidar skriver:
    28 september, 2026 kl. 11:48

    Såja ❤❤❤

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  4. mjau mjau skriver:
    28 september, 2026 kl. 11:50

    Gyökeres är bäst

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  5. Ali skriver:
    28 september, 2026 kl. 12:37

    Heja sverige 🥳🥳🥳🥳🥳🥳💕jag hoppas det går bra för sveriges landeslag mot Polen .

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  6. Din jävel 2 skriver:
    28 september, 2026 kl. 13:07

    Det är så jävla gött att när de vann över rumänien🤠🤠🤠😴😃😀

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