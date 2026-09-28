Sport
Viktor Gyökeres är glad efter sitt mål mot Rumänien. Foto: Claudio Bresciani/TT
Sverige vann mot Rumänien
Tävlingen Nations League
i fotboll har börjat.
I fredags spelade Sveriges
herrar mot Rumänien.
Matchen var i Solna
nära Stockholm.
Sverige vann med 2–1.
Alexander Isak och
Viktor Gyökeres gjorde
Sveriges mål.
– Det var kul
att spela i dag.
Vi hade kunnat göra
ännu fler mål.
Det säger Viktor Gyökeres.
I kväll måndag är det
ny match i Nations League.
Sverige spelar mot Polen.
Då måste Sverige klara sig
utan Alexander Isak
och Emil Holm.
De blev skadade
mot Rumänien.
Matchen börjar klockan 20.45.
Du kan se den på sajten Viaplay.
Det kostar pengar.
8 SIDOR/TT
Sveriges matcher i Nations League
- Den 25 september
Sverige mot Rumänien 2–1
- Den 28 september
Sverige mot Polen
- Den 2 oktober
Bosnien-Hercegovina mot Sverige
- Den 5 oktober
Rumänien mot Sverige
- Den 14 november
Sverige mot Bosnien-Hercegovina
- Den 17 november
Polen mot Sverige
28 september 2026
sverige är bäst💕😃🥳
JAA den är så bra!!❤❤❤
Såja ❤❤❤
Gyökeres är bäst
Heja sverige 🥳🥳🥳🥳🥳🥳💕jag hoppas det går bra för sveriges landeslag mot Polen .
Det är så jävla gött att när de vann över rumänien🤠🤠🤠😴😃😀