Ny skjutning i Järfälla

Någon sköt mot två unga män

som satt i en bil i Järfälla

natten till onsdag.

Båda kommer överleva.

Männen är ungefär 20 år.

Poliserna har inte tagit fast någon.

De undersöker nu brottet.

Skjutningen hände

bara några dagar efter

en annan skjutning i området.

Tidigare i veckan sköt någon ihjäl

två andra män i Järfälla.

De satt också i en bil.

Poliserna har inte tagit fast

någon misstänkt mördare ännu.

Men de har tagit fast en person.

De tror att den personen

hjälpte till med morden.

Platserna för skjutningarna

ligger bara några

kilometer från varandra.

Skjutningen som hände i natt

var nära en skola.

–Det är hemskt.

Våldet är så nära.

Det är precis vid våra barns

skola och förskola.

Det säger en pappa

som har barn på skolan.

Skjutningen i natt har inte

något med skolan att göra,

säger poliserna.

Men de undersöker

om de två skjutningarna

har med varandra att göra.

Våldet i Järfälla

kan ha med ett gäng

som kallar sig Zorba att göra.

Personerna i gänget

bråkar med varandra.

Det har flera tidningar skrivit.

Men poliserna har inte sagt

om det stämmer.

8 SIDOR/TT