Två män skadades när någon sköt mot deras bil i Järfälla. Här är två poliser vid platsen. Foto: Caisa Rasmussen/TT
Ny skjutning i Järfälla
Någon sköt mot två unga män
som satt i en bil i Järfälla
natten till onsdag.
Båda kommer överleva.
Männen är ungefär 20 år.
Poliserna har inte tagit fast någon.
De undersöker nu brottet.
Skjutningen hände
bara några dagar efter
en annan skjutning i området.
Tidigare i veckan sköt någon ihjäl
två andra män i Järfälla.
De satt också i en bil.
Poliserna har inte tagit fast
någon misstänkt mördare ännu.
Men de har tagit fast en person.
De tror att den personen
hjälpte till med morden.
Platserna för skjutningarna
ligger bara några
kilometer från varandra.
Skjutningen som hände i natt
var nära en skola.
–Det är hemskt.
Våldet är så nära.
Det är precis vid våra barns
skola och förskola.
Det säger en pappa
som har barn på skolan.
Skjutningen i natt har inte
något med skolan att göra,
säger poliserna.
Men de undersöker
om de två skjutningarna
har med varandra att göra.
Våldet i Järfälla
kan ha med ett gäng
som kallar sig Zorba att göra.
Personerna i gänget
bråkar med varandra.
Det har flera tidningar skrivit.
Men poliserna har inte sagt
om det stämmer.
27 augusti 2025
Sånt händer nästan varje dag. Nyheterna fylls med tapporter att det hände, men jag verkligen saknar analys varför det händer. Vad är de ute efter, vad fick de gå så fruktansvärd snett i deras liv, vad kunde samhället göra för att förebygga det osv. De tycks ha inget motiv, de verkar vara rika (iaf har de råd med vapen).
de är kriminella Sofia. normala människor begår inte brott.