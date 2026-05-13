Ledare för gäng gripen

Poliserna i landet Tunisien

har gripit en brottsling.

Mannen har varit ledare

för gänget Foxtrot.

Han är misstänkt för

flera brott i Sverige.

Brotten har med våld

och droger att göra.

Mannen är också misstänkt

för att ha varit inblandad

i ett mord på en 15-årig pojke

i Skogås i Huddinge kommun.

Nu kan det bli rättegång

mot mannen i Sverige.

Just nu är det en rättegång

i en domstol i Stockholm

mot en annan person.

Han var också med

i gänget Foxtrot.

Han är misstänkt för flera

allvarliga brott.

Den mannen är 30 år

och ska ha beställt mord

och attacker med bomber

mot andra personer

i gäng i Sverige.

8 SIDOR/TT