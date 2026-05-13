Lamporna på en polisbil.

En polisbil. Foto: Johan Nilsson/TT

Ledare för gäng gripen

Poliserna i landet Tunisien
har gripit en brottsling.
Mannen har varit ledare
för gänget Foxtrot.

Han är misstänkt för
flera brott i Sverige.
Brotten har med våld
och droger att göra.

Mannen är också misstänkt
för att ha varit inblandad
i ett mord på en 15-årig pojke
i Skogås i Huddinge kommun.

Nu kan det bli rättegång
mot mannen i Sverige.

Just nu är det en rättegång
i en domstol i Stockholm
mot en annan person.
Han var också med
i gänget Foxtrot.
Han är misstänkt för flera
allvarliga brott.

Den mannen är 30 år
och ska ha beställt mord
och attacker med bomber
mot andra personer
i gäng i Sverige.

8 SIDOR/TT

13 maj 2026

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. Yrdufhtyf skriver:
    13 maj, 2026 kl. 11:33

    Dåligt så dåligt!👎😈😈😈👎👎👎😈

  2. Andreas skriver:
    13 maj, 2026 kl. 12:07

    Jättebra sakta sakta så har vi fångat alla såna.hårt straff till alla bedragare. Synden straffar sig själv. Bra jobbat polisen.

