Polis gjorde fel

En polis undersökte

en mans kläder på ett gym.

Nu har han blivit dömd

för brottet tjänstefel.

Polisen tappade bort sin

telefon på gymmet.

Polisen misstänkte

att en person på gymmet

hade stulit telefonen.

Polisen stoppade personen

och undersökte hans kläder.

Det var ett brott,

säger domstolen.

Nu dömer domstolen polisen

för brottet tjänstefel.

Polisen hade för lite bevis

för att misstänka personen.

Han hade inte heller rätt

att undersöka personen.

Personen har en

funktionsnedsättning

och hade svårt

att prata med polisen.

Telefonen hittades senare

på gymmet.

Polisens straff blir

att betala böter

till staten.

8 SIDOR/TT