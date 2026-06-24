Sverige
Sveriges bok med lagar. Foto: Johan Nilsson/TT
Polis gjorde fel
En polis undersökte
en mans kläder på ett gym.
Nu har han blivit dömd
för brottet tjänstefel.
Polisen tappade bort sin
telefon på gymmet.
Polisen misstänkte
att en person på gymmet
hade stulit telefonen.
Polisen stoppade personen
och undersökte hans kläder.
Det var ett brott,
säger domstolen.
Nu dömer domstolen polisen
för brottet tjänstefel.
Polisen hade för lite bevis
för att misstänka personen.
Han hade inte heller rätt
att undersöka personen.
Personen har en
funktionsnedsättning
och hade svårt
att prata med polisen.
Telefonen hittades senare
på gymmet.
Polisens straff blir
att betala böter
till staten.
8 SIDOR/TT
24 juni 2026
Sånt händer .han fick en liten läxa
Varför betalar polisen pengarna til staten, men inte till den oskyldige personen?