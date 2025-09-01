Sverige
Så här såg det ut i Sörmland den sista dagen i augusti. Foto: Marie Hillblom/8 Sidor
Höst i halva landet
Det är september.
I stora delar av norra
Sverige har det blivit höst.
Men i södra Sverige
är det fortfarande sommar.
Det är höst när det
är kallare än tio grader
fem dagar i rad.
Det säger experter på väder.
Klimatet på jorden
blir varmare.
Därför kommer hösten
senare varje år.
Men det här året
är lite speciellt.
I år är hösten
någon vecka tidigare.
8 SIDOR/TT
