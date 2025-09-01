Höst i halva landet

Det är september.

I stora delar av norra

Sverige har det blivit höst.

Men i södra Sverige

är det fortfarande sommar.

Det är höst när det

är kallare än tio grader

fem dagar i rad.

Det säger experter på väder.

Klimatet på jorden

blir varmare.

Därför kommer hösten

senare varje år.

Men det här året

är lite speciellt.

I år är hösten

någon vecka tidigare.

8 SIDOR/TT