Sverige

En åker i förgrunden, en blank sjö och skog i fonden.

Så här såg det ut i Sörmland den sista dagen i augusti. Foto: Marie Hillblom/8 Sidor

Höst i halva landet

Det är september.
I stora delar av norra
Sverige har det blivit höst.
Men i södra Sverige
är det fortfarande sommar.

Det är höst när det
är kallare än tio grader
fem dagar i rad.
Det säger experter på väder.

Klimatet på jorden
blir varmare.
Därför kommer hösten
senare varje år.

Men det här året
är lite speciellt.
I år är hösten
någon vecka tidigare.

8 SIDOR/TT

1 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. Sofia skriver:
    1 september, 2025 kl. 13:48

    Jag älskar höst. Romantiskt med dimma och vackra varma höstfärger på löv!

    Svara
