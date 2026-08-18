Ovanlig larv i Sverige

En ovanlig larv

från en särskild fjäril

har upptäckts i Sverige.

Den kallas

ekprocessionsspinnare.

Det skriver tidningen Sydsvenskan.

Larven har synts i Skåne.

Än så länge ska bara

en larv ha hittats.

Men experter tror

att det kommer fler.

Den kallas ofta

för larven från helvetet

då den kan skada människor.

Larven släpper från sig små hår

som är giftiga för människor.

Du kan få allergi av den.

Håren kan göra att det kliar

och blir utslag på huden.

Larverna äter blad

på trädet ek.

De rör sig vidare

från träd till träd

för att äta.

Danmark har haft

stora problem med larven.

Skolor fick stänga

för att städa ordentligt

så att hår från larverna

skulle försvinna.

Senaste gången larven

upptäcktes i Sverige

var för tolv år sedan.

8 SIDOR/TT

Larv på väg till Sverige