Sverige

En larv som är ljust brun.

En larv som ska bli fjärilen ekprocessionsspinnare. Foto: Mads Claus Rasmussen/ScanpixTT

Ovanlig larv i Sverige

En ovanlig larv
från en särskild fjäril
har upptäckts i Sverige.
Den kallas
ekprocessionsspinnare.
Det skriver tidningen Sydsvenskan.

Larven har synts i Skåne.
Än så länge ska bara
en larv ha hittats.
Men experter tror
att det kommer fler.

Den kallas ofta
för larven från helvetet
då den kan skada människor.

Larven släpper från sig små hår
som är giftiga för människor.
Du kan få allergi av den.
Håren kan göra att det kliar
och blir utslag på huden.

Larverna äter blad
på trädet ek.
De rör sig vidare
från träd till träd
för att äta.

Danmark har haft
stora problem med larven.
Skolor fick stänga
för att städa ordentligt
så att hår från larverna
skulle försvinna.

Senaste gången larven
upptäcktes i Sverige
var för tolv år sedan.

8 SIDOR/TT

Larv på väg till Sverige

18 augusti 2026

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