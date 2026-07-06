Vardags
En larv som ska bli fjärilen ekprocessionsspinnare. Foto: Mads Claus Rasmussen/ScanpixTT
Larv på väg till Sverige
Det finns en fjäril som heter
ekprocessionspinnare.
Den lever på att äta
bladen på trädet ek.
Den finns inte i Sverige.
Den lever i andra länder.
Men nu kan den vara
på väg till Sverige.
Den har redan kommit
till Danmark.
Det kan vara för
att de har köpt ekar
från Nederländerna och Tyskland.
Då kan ekprocessionspinnare
finnas i träden.
Innan den blir en fjäril
så är den en larv.
Larverna kan vara
jobbiga för människor.
Larverna släpper hår
som är giftiga för människor.
Du kan få allergi, det kan klia
och du kan få blåsor.
8 SIDOR/TT
6 juli 2026
usch FY 🤮😰