Larv på väg till Sverige

Det finns en fjäril som heter

ekprocessionspinnare.

Den lever på att äta

bladen på trädet ek.

Den finns inte i Sverige.

Den lever i andra länder.

Men nu kan den vara

på väg till Sverige.

Den har redan kommit

till Danmark.

Det kan vara för

att de har köpt ekar

från Nederländerna och Tyskland.

Då kan ekprocessionspinnare

finnas i träden.

Innan den blir en fjäril

så är den en larv.

Larverna kan vara

jobbiga för människor.

Larverna släpper hår

som är giftiga för människor.

Du kan få allergi, det kan klia

och du kan få blåsor.

8 SIDOR/TT