Sverige
Personal protesterade mot systemet Millennium. Våra patienter är i fara, står det på en skylt. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Regionen stoppar systemet
Regionen Västra Götaland
skulle börja använda
systemet Millennium i vården.
Det var hösten år 2024.
Millennium är ett system
för vårdens datorer.
Information om patienter
skulle finnas i det.
Men Millennium fungerade dåligt.
Personalen protesterade.
Regionen pausade systemet.
Nu bestämmer regionen
att systemet
aldrig ska användas.
De avbryter köpet
från företaget Oracle
som äger Millennium.
Oracle får 657 miljoner kronor
för att regionen avbryter.
Totalt har arbetet
med systemet Millennium
kostat regionen
nästan fyra miljarder kronor.
8 SIDOR/TT
28 augusti 2026