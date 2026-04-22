Problem på sjukhus

I Sverige är det regionerna

som sköter sjukvården.

På sjukhusen har de

system i sina datorer.

Där kan de läsa om patienterna

och vilken hjälp de behöver.

I Skåne skulle de

börja med ett nytt system

som heter Millennium.

Men det har fått mycket kritik.

Därför kommer de

inte börja med det.

Millennium har ändå kostat

tre miljarder kronor för regionen.

Det berättar SVT.

Även Västra Götaland

har tidigare slutat

med Millennium.

De flesta regionerna i Sverige

har ett system som heter Cosmic.

Men det har också fått kritik.

Flera läkare i Dalarna

tycker att Cosmic är dåligt.

De tycker att det är

en fara för patienterna.

De vill ha tillbaka

sitt gamla system.

Det berättar SVT.

