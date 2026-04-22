Det är problem med datorerna på vissa sjukhus. Foto: Magnus Lejhall/TT
Problem på sjukhus
I Sverige är det regionerna
som sköter sjukvården.
På sjukhusen har de
system i sina datorer.
Där kan de läsa om patienterna
och vilken hjälp de behöver.
I Skåne skulle de
börja med ett nytt system
som heter Millennium.
Men det har fått mycket kritik.
Därför kommer de
inte börja med det.
Millennium har ändå kostat
tre miljarder kronor för regionen.
Det berättar SVT.
Även Västra Götaland
har tidigare slutat
med Millennium.
De flesta regionerna i Sverige
har ett system som heter Cosmic.
Men det har också fått kritik.
Flera läkare i Dalarna
tycker att Cosmic är dåligt.
De tycker att det är
en fara för patienterna.
De vill ha tillbaka
sitt gamla system.
Det berättar SVT.
8 SIDOR
22 april 2026