Sverige
Gården i Brattås där morden hände. Foto: Poliserna
Dom i gamla mord
En domstol dömer
en 45-årig man
till 14 år i fängelse.
Mannen hjälpte till
att mörda ett par
på en gård i Brattås
i Härnösand år 2005.
Det säger domstolen.
Mannen var misstänkt
för att vara mördaren.
Men bevisen räcker bara
till att döma honom
för att ha hjälpt till
med morden.
Det säger domstolen.
Mannen själv säger
att han är oskyldig.
Han kom till gården efter
att han hörde skrik.
Då såg han två män
lämna platsen.
Sedan såg han den
mördade kvinnan.
Han var rädd att bli
misstänkt för brottet.
Därför släpade han in
henne i ett hus.
Poliserna tog fast
mannen tidigare i år.
De hittade honom
med hjälp av dna
som fanns på gården
efter morden.
De har också fått hjälp
av företag
för släktforskning.
8 SIDOR/TT
9 september 2026
Kan det vara möjligt att den mannen ljuger och har hittat på historien?
Jag tycker att man ska söka mer innan man sätter honom i fängelset på riktigt.