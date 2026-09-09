Dom i gamla mord

En domstol dömer

en 45-årig man

till 14 år i fängelse.

Mannen hjälpte till

att mörda ett par

på en gård i Brattås

i Härnösand år 2005.

Det säger domstolen.

Mannen var misstänkt

för att vara mördaren.

Men bevisen räcker bara

till att döma honom

för att ha hjälpt till

med morden.

Det säger domstolen.

Mannen själv säger

att han är oskyldig.

Han kom till gården efter

att han hörde skrik.

Då såg han två män

lämna platsen.

Sedan såg han den

mördade kvinnan.

Han var rädd att bli

misstänkt för brottet.

Därför släpade han in

henne i ett hus.

Poliserna tog fast

mannen tidigare i år.

De hittade honom

med hjälp av dna

som fanns på gården

efter morden.

De har också fått hjälp

av företag

för släktforskning.

8 SIDOR/TT