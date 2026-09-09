Världen

Människor står runt en kista.

Kung Haralds kista. Foto: Fredrik Varfjell/NTB/TT

Norges kung blir begravd

I dag, onsdag,
blir det begravning
för Norges kung Harald.

Haralds fru drottning Sonja,
Norges nya kung Haakon
och hans familj
kommer att vara med.

Många andra kommer också
till begravningen.
Svenska kronprinsessan
Victoria är en av dem.

Klockan 12.00 kommer
Haralds kista att åka
från Slottet till kyrkan.

Många människor kommer att stå
längs vägen för att hylla kungen.

Begravningen startar sedan
klockan 13.00.
Då blir det
en tyst minut i hela Norge.

Allt går att se på tv
på SVT Play
och på SVTs kanal 1.

Sändningarna startar
redan klockan 11.30.

8 SIDOR

9 september 2026

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1 kommentar
  1. Alf skriver:
    9 september, 2026 kl. 11:08

    Det gör inget det fins ju fler personer💞💚

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