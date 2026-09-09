Norges kung blir begravd

I dag, onsdag,

blir det begravning

för Norges kung Harald.

Haralds fru drottning Sonja,

Norges nya kung Haakon

och hans familj

kommer att vara med.

Många andra kommer också

till begravningen.

Svenska kronprinsessan

Victoria är en av dem.

Klockan 12.00 kommer

Haralds kista att åka

från Slottet till kyrkan.

Många människor kommer att stå

längs vägen för att hylla kungen.

Begravningen startar sedan

klockan 13.00.

Då blir det

en tyst minut i hela Norge.

Allt går att se på tv

på SVT Play

och på SVTs kanal 1.

Sändningarna startar

redan klockan 11.30.

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