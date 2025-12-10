Sverige
Polisernas experter arbetar i Hörby. Foto: Johan Nilsson/TT
Kvinna och barn döda i Hörby
En kvinna och ett barn har
hittats döda i Hörby i Skåne.
Poliserna har tagit fast en man.
Han är misstänkt för mord.
Poliserna fick larm om
händelsen på tisdagens morgon.
– Det här barnet kom inte
till skolan när den började.
Då blev personalen orolig
och ringde polisen.
Det säger Leif Fransson
som jobbar med poliserna.
Poliserna hittade barnet
och kvinnan i deras hem.
De var döda.
Barnet är under 15 år.
Den misstänkte mannen
är ungefär 50 år.
Han är nu inlåst
hos poliserna.
Poliserna vill inte säga
om eller hur mannen kände
kvinnan och barnet.
Efter händelsen öppnade
Hörby kommun sitt hus
för folk som behöver
någon att prata med.
Även kyrkan i Hörby
öppnade för att ge stöd.
8 SIDOR/TT
