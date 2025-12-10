Kvinna och barn döda i Hörby

En kvinna och ett barn har

hittats döda i Hörby i Skåne.

Poliserna har tagit fast en man.

Han är misstänkt för mord.

Poliserna fick larm om

händelsen på tisdagens morgon.

– Det här barnet kom inte

till skolan när den började.

Då blev personalen orolig

och ringde polisen.

Det säger Leif Fransson

som jobbar med poliserna.

Poliserna hittade barnet

och kvinnan i deras hem.

De var döda.

Barnet är under 15 år.

Den misstänkte mannen

är ungefär 50 år.

Han är nu inlåst

hos poliserna.

Poliserna vill inte säga

om eller hur mannen kände

kvinnan och barnet.

Efter händelsen öppnade

Hörby kommun sitt hus

för folk som behöver

någon att prata med.

Även kyrkan i Hörby

öppnade för att ge stöd.

