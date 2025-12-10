Sverige

Poliser och en man i vit overall står vid en bil med öppen baklucka.

Polisernas experter arbetar i Hörby. Foto: Johan Nilsson/TT

Kvinna och barn döda i Hörby

En kvinna och ett barn har
hittats döda i Hörby i Skåne.
Poliserna har tagit fast en man.
Han är misstänkt för mord.

Poliserna fick larm om
händelsen på tisdagens morgon.

– Det här barnet kom inte
till skolan när den började.
Då blev personalen orolig
och ringde polisen.

Det säger Leif Fransson
som jobbar med poliserna.

Poliserna hittade barnet
och kvinnan i deras hem.
De var döda.
Barnet är under 15 år.

Den misstänkte mannen
är ungefär 50 år.
Han är nu inlåst
hos poliserna.

Poliserna vill inte säga
om eller hur mannen kände
kvinnan och barnet.

Efter händelsen öppnade
Hörby kommun sitt hus
för folk som behöver
någon att prata med.
Även kyrkan i Hörby
öppnade för att ge stöd.

8 SIDOR/TT

10 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. jag vill ha ett tryggt samhälle skriver:
    10 december, 2025 kl. 10:07

    man blir så ledsen ,när man läser detta. 😪😪😪

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar