Världen

  • APTOPIX Russia Ukraine War

    Två människor i Kiev tittar på rök från ryska attacker mot staden den 8 augusti. Fot: Efrem Lukatsky/AP/TT

  • Russia Ukraine War US

    Jared Kushner och Steve Witkoff från USA träffade Ukrainas ledare Zelenskyj i helgen. Foto: Fransisco Seco/AP/TT

  • Russia US

    Samma helg träffade personer från USA Rysslands ledare Putin. De hade möte i tre timmar. Foto: Kremlin Pool photo/AP/TT

Flera dödade i Ukraina

Kriget i Ukraina fortsätter
trots nya möten om fred.
Personer från USA
träffade både Rysslands
och Ukrainas ledare i helgen.
Men någon plan för fred
kom de inte överens om.

Efter det har Ryssland
fortsatt med nya attacker.
Ryssland använder
både fler och snabbare
vapen i kriget.
Flera människor dödades
i Ukraina natten mot onsdag.

En station för tv attackerades
i staden Kiev tidigare i veckan.

– Det hände mitt på dagen
medan journalister sände direkt.

Det säger Ukrainas
ledare Volodymyr Zelenskyj.

I Ryssland ska också flera
personer ha dött i attacker
från Ukraina.
En fabrik för olja
ska också ha attackerats
i ryska området Saratov.

Gruppen Nato ska nu ge
nya vapen till Ukraina.
Samtidigt är Ryssland
på väg att samla
300 tusen soldater
till kriget.

Det säger Ukrainas
minister för försvar.

8 SIDOR/TT

9 september 2026

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1 kommentar
  1. Vinne skriver:
    9 september, 2026 kl. 15:08

    Den värsta kriget i hela världen är just Ukrainakriget. Det är värre än krigen I Mellanöstern, Afrika & Asien Tucker Jag. De värsta är Koreakriget & Ukrainakriget. Sen Gazakriget som är dålig oxå. Alla är dåliga men de jag skrev är värsta enligt mig.

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