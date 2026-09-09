Världen
Två människor i Kiev tittar på rök från ryska attacker mot staden den 8 augusti. Fot: Efrem Lukatsky/AP/TT
Jared Kushner och Steve Witkoff från USA träffade Ukrainas ledare Zelenskyj i helgen. Foto: Fransisco Seco/AP/TT
Samma helg träffade personer från USA Rysslands ledare Putin. De hade möte i tre timmar. Foto: Kremlin Pool photo/AP/TT
Flera dödade i Ukraina
Kriget i Ukraina fortsätter
trots nya möten om fred.
Personer från USA
träffade både Rysslands
och Ukrainas ledare i helgen.
Men någon plan för fred
kom de inte överens om.
Efter det har Ryssland
fortsatt med nya attacker.
Ryssland använder
både fler och snabbare
vapen i kriget.
Flera människor dödades
i Ukraina natten mot onsdag.
En station för tv attackerades
i staden Kiev tidigare i veckan.
– Det hände mitt på dagen
medan journalister sände direkt.
Det säger Ukrainas
ledare Volodymyr Zelenskyj.
I Ryssland ska också flera
personer ha dött i attacker
från Ukraina.
En fabrik för olja
ska också ha attackerats
i ryska området Saratov.
Gruppen Nato ska nu ge
nya vapen till Ukraina.
Samtidigt är Ryssland
på väg att samla
300 tusen soldater
till kriget.
Det säger Ukrainas
minister för försvar.
8 SIDOR/TT
9 september 2026
Den värsta kriget i hela världen är just Ukrainakriget. Det är värre än krigen I Mellanöstern, Afrika & Asien Tucker Jag. De värsta är Koreakriget & Ukrainakriget. Sen Gazakriget som är dålig oxå. Alla är dåliga men de jag skrev är värsta enligt mig.