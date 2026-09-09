Flera dödade i Ukraina

Kriget i Ukraina fortsätter

trots nya möten om fred.

Personer från USA

träffade både Rysslands

och Ukrainas ledare i helgen.

Men någon plan för fred

kom de inte överens om.

Efter det har Ryssland

fortsatt med nya attacker.

Ryssland använder

både fler och snabbare

vapen i kriget.

Flera människor dödades

i Ukraina natten mot onsdag.

En station för tv attackerades

i staden Kiev tidigare i veckan.

– Det hände mitt på dagen

medan journalister sände direkt.

Det säger Ukrainas

ledare Volodymyr Zelenskyj.

I Ryssland ska också flera

personer ha dött i attacker

från Ukraina.

En fabrik för olja

ska också ha attackerats

i ryska området Saratov.

Gruppen Nato ska nu ge

nya vapen till Ukraina.

Samtidigt är Ryssland

på väg att samla

300 tusen soldater

till kriget.

Det säger Ukrainas

minister för försvar.

8 SIDOR/TT