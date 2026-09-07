Duplantis hoppade inte

På fredagen och lördagen

var finalen i Diamond League

i staden Bryssel i Belgien.

Det var den sista

tävlingen för säsongen.

Armand Duplantis

skulle hoppa stavhopp

för att bli mästare.

Men bara några minuter

innan tävlingen började

sa han att han inte

skulle hoppa.

Han hade ont i låret.

– Det är hemskt.

Det är svårt att inte få tävla,

säger Armand Duplantis.

Emmanouil Karalis från Grekland

vann finalen i stavhopp.

Den 11 september är det

en ny tävling i Budapest.

Bara en del

av världens bästa friidrottare

får vara med.

Då hoppas Duplantis

att låret är bra igen.

– Jag håller tummarna, säger han.

De svenska idrottarna Daniel Ståhl,

Fanny Roos och Vanessa Kamga

tävlade i finalen i Bryssel.

Daniel Ståhl kastade diskus.

Fanny Roos kastade kula.

Vanessa Kamga kastade diskus.

Alla tre kom femma

i sina tävlingar.

8 SIDOR/TT