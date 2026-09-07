Sport
Armand Duplantis hoppade inte i finalen. Han är bredvid sin pappa Greg Duplantis som är hans tränare. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Duplantis hoppade inte
På fredagen och lördagen
var finalen i Diamond League
i staden Bryssel i Belgien.
Det var den sista
tävlingen för säsongen.
Armand Duplantis
skulle hoppa stavhopp
för att bli mästare.
Men bara några minuter
innan tävlingen började
sa han att han inte
skulle hoppa.
Han hade ont i låret.
– Det är hemskt.
Det är svårt att inte få tävla,
säger Armand Duplantis.
Emmanouil Karalis från Grekland
vann finalen i stavhopp.
Den 11 september är det
en ny tävling i Budapest.
Bara en del
av världens bästa friidrottare
får vara med.
Då hoppas Duplantis
att låret är bra igen.
– Jag håller tummarna, säger han.
De svenska idrottarna Daniel Ståhl,
Fanny Roos och Vanessa Kamga
tävlade i finalen i Bryssel.
Daniel Ståhl kastade diskus.
Fanny Roos kastade kula.
Vanessa Kamga kastade diskus.
Alla tre kom femma
i sina tävlingar.
8 SIDOR/TT
7 september 2026
Det är hans rätt att inte tävla. Tänk om att han tävlade och förlorade.
Jag skulle hoppat in 😠
jag skulle vunnit lätt 😎
PS: Jag är 10 År gammal …
DS: Jag gillar inte sport men ändå …
Det var inget mer !!! HI HI!!!🥳🥳🥳
& DU HÅKAN SKRIV MER SEN!!!!!!!😊😊😊🥰