Många fick inte larmet

I måndags var det ett test

av ett nytt larm i delar

av Sverige.

Myndigheterna ska använda

larmet för att varna för fara.

Det kan vara ett hot mot Sverige

eller vid allvarliga olyckor.

Över 2,5 miljoner mobiler

skulle höra det nya larmet

klockan 15.00 i måndags.

Men många av företaget

Telias kunder fick inget larm.

Larmet hade ett speciellt ljud.

Det kom också som

ett meddelande med mycket

text i mobilen.

Men Telia hade inte

ändrat hur många ord

som får plats i ett meddelande.

Därför fick inte Telias

kunder larmet.

Texten fick inte plats.

Telia har nu ändrat det.

Larmet ska fungera för

Telias kunder också.

Den 7 december kommer larmet

testas igen i hela Sverige.

8 SIDOR

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