Sverige

En hand håller i en mobil. Ett meddelande med mycket text syns på skärmen. Test står det högst upp i meddelandet.

Sveriges nya larm kallas SE-Alert. Telefonen ger ifrån sig ett larm. Samtidigt syns ett meddelande på skärmen. Foto: Christine Olsson/TT

Många fick inte larmet

I måndags var det ett test
av ett nytt larm i delar
av Sverige.

Myndigheterna ska använda
larmet för att varna för fara.
Det kan vara ett hot mot Sverige
eller vid allvarliga olyckor.

Över 2,5 miljoner mobiler
skulle höra det nya larmet
klockan 15.00 i måndags.

Men många av företaget
Telias kunder fick inget larm.

Larmet hade ett speciellt ljud.
Det kom också som
ett meddelande med mycket
text i mobilen.

Men Telia hade inte
ändrat hur många ord
som får plats i ett meddelande.
Därför fick inte Telias
kunder larmet.
Texten fick inte plats.

Telia har nu ändrat det.
Larmet ska fungera för
Telias kunder också.

Den 7 december kommer larmet
testas igen i hela Sverige.

8 SIDOR

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8 september 2026

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