Världen
En israelisk bosättning på Västbanken. Foto: Ohad Zwigenberg/AP/TT
Bråk om Västbanken
Det fortsätter att vara
mycket bråk om områden
där personer från Israel bygger hus.
De bygger husen i palestiniernas
område Västbanken.
Västbanken ligger
precis bredvid Israel.
Personer från Israel
flyttar dit och bygger hus.
De tvingar bort
palestinierna som bor där.
De använder hot och våld.
Ofta får de hjälp
av Israels soldater.
Israelernas nya områden
kallas bosättningar.
Förenta Nationerna, FN,
säger att bosättningarna
är ett brott.
Storbritannien vill nu
straffa de israeler som
bygger hus på Västbanken.
De ska sluta köpa saker
från deras områden.
Storbritannien tycker också
att Israels regering
är för snälla mot bosättarna.
Nu är Israels regering
arga på Storbritannien.
De tycker att
Storbritannien gör fel
som vill straffa israeler.
Elva andra länder vill också
straffa bosättarna
precis som Storbritannien.
Länderna är:
• Sverige
• Norge
• Danmark
• Finland
• Island
• Frankrike
• Polen
• Portugal
• Irland
• Spanien
• Kanada
8 SIDOR/TT
9 september 2026