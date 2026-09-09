Bråk om Västbanken

Det fortsätter att vara

mycket bråk om områden

där personer från Israel bygger hus.

De bygger husen i palestiniernas

område Västbanken.

Västbanken ligger

precis bredvid Israel.

Personer från Israel

flyttar dit och bygger hus.

De tvingar bort

palestinierna som bor där.

De använder hot och våld.

Ofta får de hjälp

av Israels soldater.

Israelernas nya områden

kallas bosättningar.

Förenta Nationerna, FN,

säger att bosättningarna

är ett brott.

Storbritannien vill nu

straffa de israeler som

bygger hus på Västbanken.

De ska sluta köpa saker

från deras områden.

Storbritannien tycker också

att Israels regering

är för snälla mot bosättarna.

Nu är Israels regering

arga på Storbritannien.

De tycker att

Storbritannien gör fel

som vill straffa israeler.

Elva andra länder vill också

straffa bosättarna

precis som Storbritannien.

Länderna är:

• Sverige

• Norge

• Danmark

• Finland

• Island

• Frankrike

• Polen

• Portugal

• Irland

• Spanien

• Kanada

8 SIDOR/TT