Rättegång om gamla mord

För 21 år sedan blev

ett gammat par mördade

på en gård i Brattås

nära Härnösand.

Nu är det en rättegång

om morden.

En man är misstänkt.

Poliserna tog fast

honom tidigare i år.

De hittade honom

med hjälp av dna

som fanns på gården

efter morden.

De har också fått hjälp

av företag

för släktforskning.

Mannen säger att han

är oskyldig.

Han kom till gården efter

att han hörde skrik.

Då såg han två män

lämna platsen.

Sedan drog han in kvinnan

i en lada.

– Jag får väl panik.

Jag drar in henne i ladan.

Sedan springer jag i väg.

Det säger mannen

till poliserna.

Mannens dna fanns

på kvinnas handväska.

Den låg 150 meter från huset.

Där fanns också en påse med

den misstänkta mannens saker.

Rättegången håller på

till nästa vecka.

8 SIDOR/TT