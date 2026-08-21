Sverige
Gården där morden hände. Foto: Poliserna
Rättegång om gamla mord
För 21 år sedan blev
ett gammat par mördade
på en gård i Brattås
nära Härnösand.
Nu är det en rättegång
om morden.
En man är misstänkt.
Poliserna tog fast
honom tidigare i år.
De hittade honom
med hjälp av dna
som fanns på gården
efter morden.
De har också fått hjälp
av företag
för släktforskning.
Mannen säger att han
är oskyldig.
Han kom till gården efter
att han hörde skrik.
Då såg han två män
lämna platsen.
Sedan drog han in kvinnan
i en lada.
– Jag får väl panik.
Jag drar in henne i ladan.
Sedan springer jag i väg.
Det säger mannen
till poliserna.
Mannens dna fanns
på kvinnas handväska.
Den låg 150 meter från huset.
Där fanns också en påse med
den misstänkta mannens saker.
Rättegången håller på
till nästa vecka.
8 SIDOR/TT
21 augusti 2026