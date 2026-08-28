Sverige

En grupp människor. Många är tonåringar. De står vid massor av ljus och blommor.

Människor samlades utanför skolan i Fagersta. Foto: Åke Ericson/TT

Tyst minut i Fagersta

Förra veckan var det en attack
på en skola i Fagersta.
En 17-årig flicka blev dödad.
Tre tonårspojkar blev skadade.

I dag fredag var det
en tyst minut i Fagersta.
Människor samlades
för att tänka på offren
och deras familjer.

Det ska också vara
en stund att minnas
på fredag kväll.
På söndag kommer
kungen och drottningen
till Fagersta.

Samtidigt fortsätter poliserna
att undersöka brottet.

En 18-årig man
är misstänkt för att ha gjort
attacken med ett svärd.
Han är inlåst hos poliserna.

En 16-årig pojke
är misstänkt för
att ha hjälpt till.
Han är också inlåst.

Han bor på en annan
plats i Sverige.
Han var inte på skolan
när attacken hände.
Han och 18-åringen
har haft kontakt med
varandra på internet.
Det tror poliserna.

8 SIDOR/TT

28 augusti 2026

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4 kommentarer
  1. Milenka skriver:
    28 augusti, 2026 kl. 15:09

    SYND!

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  2. ... skriver:
    28 augusti, 2026 kl. 16:15

    Äckliga brottslingar

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  3. ... skriver:
    28 augusti, 2026 kl. 17:24

    Rösta rätt så att vi får bort alla brottslingar från Sverige. Sen kan vi känna oss trygga.

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  4. Einar skriver:
    28 augusti, 2026 kl. 20:23

    Rösta SD.
    Vänstern vill ta in ännu flera invandrare.

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