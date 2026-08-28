Förra veckan var det en attack

på en skola i Fagersta.

En 17-årig flicka blev dödad.

Tre tonårspojkar blev skadade.

I dag fredag var det

en tyst minut i Fagersta.

Människor samlades

för att tänka på offren

och deras familjer.

Det ska också vara

en stund att minnas

på fredag kväll.

På söndag kommer

kungen och drottningen

till Fagersta.

Samtidigt fortsätter poliserna

att undersöka brottet.

En 18-årig man

är misstänkt för att ha gjort

attacken med ett svärd.

Han är inlåst hos poliserna.

En 16-årig pojke

är misstänkt för

att ha hjälpt till.

Han är också inlåst.

Han bor på en annan

plats i Sverige.

Han var inte på skolan

när attacken hände.

Han och 18-åringen

har haft kontakt med

varandra på internet.

Det tror poliserna.

8 SIDOR/TT