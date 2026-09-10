Fler larm om hot mot skolor

Larm om hot mot skolor

har ökat efter attacken

på Brinellskolan i Fagersta

den 21 augusti.

Det säger poliserna.

Folk larmar för olika saker.

Ibland larmar de för

att de är oroliga för

att någon i familjen

ska attackera en skola.

Andra gånger larmar de

för att de sett något

misstänkt på internet.

Det är vanligt med fler larm

en tid efter en attack på en skola.

Det säger poliserna.

Antalet larm ökade också

efter attacken på skolan

Risbergska i Örebro.

Attacken var i februari år 2025.

Om några veckor kommer

larmen troligen minska.

Men det är fortfarande lika

viktigt att kontakta poliserna

om du ser något misstänkt.

Det säger polisen

Susanna Bellander.

Det är också viktigt

att vuxna har koll

på vad deras barn

gör på internet.

– Vuxna vill veta vilka deras barn

träffar i den riktiga världen.

Då borde de också vilja veta

vilka de träffar på internet.

Det säger Susanna Bellander.

8 SIDOR/TT