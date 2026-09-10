Sverige

Sveriges flagga hänger på halv stång på skolgården.

Flaggan var på halv stång utanför Brinellskolan i Fagersta. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Fler larm om hot mot skolor

Larm om hot mot skolor
har ökat efter attacken
på Brinellskolan i Fagersta
den 21 augusti.
Det säger poliserna.

Folk larmar för olika saker.

Ibland larmar de för
att de är oroliga för
att någon i familjen
ska attackera en skola.

Andra gånger larmar de
för att de sett något
misstänkt på internet.

Det är vanligt med fler larm
en tid efter en attack på en skola.
Det säger poliserna.

Antalet larm ökade också
efter attacken på skolan
Risbergska i Örebro.
Attacken var i februari år 2025.

Om några veckor kommer
larmen troligen minska.
Men det är fortfarande lika
viktigt att kontakta poliserna
om du ser något misstänkt.
Det säger polisen
Susanna Bellander.

Det är också viktigt
att vuxna har koll
på vad deras barn
gör på internet.

– Vuxna vill veta vilka deras barn
träffar i den riktiga världen.
Då borde de också vilja veta
vilka de träffar på internet.

Det säger Susanna Bellander.

8 SIDOR/TT

10 september 2026

Vad tycker du om nyheten?
5 kommentarer
  1. Anonym skriver:
    10 september, 2026 kl. 12:32

    Varför har detta kommit till sverige. Skjutningar i skolan fanns inte när ja gick i skolan. Vapen förbjudet varför springer ungar med vapen. Respekt kommer från föräldrar. Har inte föräldrar respekt då uppfostras barn med ingen respekt. Föräldrar borde ha bättre koll på sina barn. Socialen borde kopplas in.

    Svara
  2. anonym skriver:
    10 september, 2026 kl. 13:31

    jag tycker att det var en ganska bra artickel men varför skriver ni inte om sannaskolan

    Svara
  3. Anonym skriver:
    10 september, 2026 kl. 15:39

    Den gemensamma nämnare för alla skolattentat I Sverige är högerextremism.

    Svara
  4. Jossan skriver:
    10 september, 2026 kl. 15:55

    Snarare vänsterextremism.

    Svara
  5. Jonas skriver:
    10 september, 2026 kl. 16:15

    Till Anonym:

    Ja du, till att börja med kanske sverige ska sluta vara det lilla landet lagom och börja visa framfötterna och skicka ut icke svenskar som inte kan lära sig vad sverige är för land och inte leka allan ballan.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar