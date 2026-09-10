Sverige
Flaggan var på halv stång utanför Brinellskolan i Fagersta. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Fler larm om hot mot skolor
Larm om hot mot skolor
har ökat efter attacken
på Brinellskolan i Fagersta
den 21 augusti.
Det säger poliserna.
Folk larmar för olika saker.
Ibland larmar de för
att de är oroliga för
att någon i familjen
ska attackera en skola.
Andra gånger larmar de
för att de sett något
misstänkt på internet.
Det är vanligt med fler larm
en tid efter en attack på en skola.
Det säger poliserna.
Antalet larm ökade också
efter attacken på skolan
Risbergska i Örebro.
Attacken var i februari år 2025.
Om några veckor kommer
larmen troligen minska.
Men det är fortfarande lika
viktigt att kontakta poliserna
om du ser något misstänkt.
Det säger polisen
Susanna Bellander.
Det är också viktigt
att vuxna har koll
på vad deras barn
gör på internet.
– Vuxna vill veta vilka deras barn
träffar i den riktiga världen.
Då borde de också vilja veta
vilka de träffar på internet.
Det säger Susanna Bellander.
8 SIDOR/TT
10 september 2026
Varför har detta kommit till sverige. Skjutningar i skolan fanns inte när ja gick i skolan. Vapen förbjudet varför springer ungar med vapen. Respekt kommer från föräldrar. Har inte föräldrar respekt då uppfostras barn med ingen respekt. Föräldrar borde ha bättre koll på sina barn. Socialen borde kopplas in.
jag tycker att det var en ganska bra artickel men varför skriver ni inte om sannaskolan
Den gemensamma nämnare för alla skolattentat I Sverige är högerextremism.
Snarare vänsterextremism.
Till Anonym:
Ja du, till att börja med kanske sverige ska sluta vara det lilla landet lagom och börja visa framfötterna och skicka ut icke svenskar som inte kan lära sig vad sverige är för land och inte leka allan ballan.