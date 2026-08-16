16-åring misstänkt för planer

Den 16-åriga pojken som är

misstänkt för att ha hjälpt till med

attacken i Fagersta är också

misstänkt för egna planer på mord.

Det säger poliserna.

Han hade tänkt att göra

en egen attack på en skola.

Det berättar TV4.

Det var den 21 augusti

som det var en attack

på en skola i Fagersta.

En 18-åring är misstänkt för det.

Den 16-åriga pojken

var inte på skolan

när attacken hände.

Han och 18-åringen

har haft kontakt med

varandra på internet.

Det tror poliserna.

I söndags var det

en stund i en kyrka i Fagersta

för att minnas offren och deras familjer.

Kungen och drottningen var där.

8 SIDOR/TT