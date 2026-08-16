Sverige
En domstol bestämde att 16-åringen skulle vara inlåst. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Drottningen och kungen i Fagersta. Foto: Magnus Lejhall/TT
16-åring misstänkt för planer
Den 16-åriga pojken som är
misstänkt för att ha hjälpt till med
attacken i Fagersta är också
misstänkt för egna planer på mord.
Det säger poliserna.
Han hade tänkt att göra
en egen attack på en skola.
Det berättar TV4.
Det var den 21 augusti
som det var en attack
på en skola i Fagersta.
En 18-åring är misstänkt för det.
Den 16-åriga pojken
var inte på skolan
när attacken hände.
Han och 18-åringen
har haft kontakt med
varandra på internet.
Det tror poliserna.
I söndags var det
en stund i en kyrka i Fagersta
för att minnas offren och deras familjer.
Kungen och drottningen var där.
8 SIDOR/TT
31 augusti 2026
var är föräldrarna till denna pojken????😡🤢😡🤢🤮🤧dom har mysslickats med uppfostran!!!
Hej V,
Jag tycker också samma sak.