Sverige

  • WEB_INRIKES

    En domstol bestämde att 16-åringen skulle vara inlåst. Foto: Fredrik Sandberg/TT

  • WEB_INRIKES

    Drottningen och kungen i Fagersta. Foto: Magnus Lejhall/TT

16-åring misstänkt för planer

Den 16-åriga pojken som är
misstänkt för att ha hjälpt till med
attacken i Fagersta är också
misstänkt för egna planer på mord.
Det säger poliserna.

Han hade tänkt att göra
en egen attack på en skola.
Det berättar TV4.

Det var den 21 augusti
som det var en attack
på en skola i Fagersta.
En 18-åring är misstänkt för det.

Den 16-åriga pojken
var inte på skolan
när attacken hände.
Han och 18-åringen
har haft kontakt med
varandra på internet.
Det tror poliserna.

I söndags var det
en stund i en kyrka i Fagersta
för att minnas offren och deras familjer.
Kungen och drottningen var där.

8 SIDOR/TT

31 augusti 2026

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. v skriver:
    31 augusti, 2026 kl. 10:22

    var är föräldrarna till denna pojken????😡🤢😡🤢🤮🤧dom har mysslickats med uppfostran!!!

    Svara
  2. ….. skriver:
    31 augusti, 2026 kl. 11:52

    Hej V,
    Jag tycker också samma sak.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar